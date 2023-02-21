Делаем все, чтобы сдержать вражеские штурмы на Донетчине: Зеленский о заседании Ставки главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор Россия не прекращает штурмы позиций украинских защитников на Донбассе, хотя и несет там огромные потери. Наши военные делают все, чтобы сдержать мощные вражеские атаки.
Эти вопросы сегодня обсуждались на заседании Ставки Верховного главнокомандующего. Об этом Зеленский сказал во вторник, 21 февраля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам президента, это заседание было расширенным и подробным. Он заслушал доклады военного командования с разных направлений фронта.
Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об общей ситуации на поле боя и вражеских ракетных ударах по нашим позициям, генерал Сырский доложил об обстановке на Бахмутском и Лиманском направлениях, а генерал Тарнавский – о боях на Авдеевском и других направлениях.
"Жестокие бои. Принципиальные бои. Делаем все, чтобы поддержать наших парней. Оккупанты применяют там весь спектр оружия против наших парней, включая даже со слезоточивыми гранатами", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что несмотря на бешеное давление со стороны оккупантов линия фронта не претерпела изменений. Президент поблагодарил всех украинских бойцов, всех солдат и сержантов, офицеров и генералов, которые защищают соответствующие фронтовые направления.
"Были на Ставке доклады и других командующих и руководителей наших Сил обороны и безопасности. Наев, "Север", и ОСУВ "Одесса", Москалев, – заслушал их доклады. Ситуация без существенных изменений. Разведка – руководитель ГУР МО Буданов – о реальной ситуации российских заигрываний с риторикой о стратегическом оружии. Внешняя разведка. Служба безопасности Украины. Силы МВД и Нацгвардии, пограничная служба. Министр обороны. Другие представители правительства", – рассказал гарант.
Президент подчеркнул, что Украина внимательно контролирует каждую деталь нашего плана обороны и следит за амбициями врага.
Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский отреагировал на удар российских оккупантов по многоэтажке и остановке в Херсоне. Он подчеркнул, что Россия в очередной раз беспощадно убивает мирное население, а российской жестокости нет предела.
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