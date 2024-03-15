Делают обход по квартирам и похищают людей: оккупанты в Геническе принуждают украинцев к голосованию на 'выборах Путина'

В России 15 марта началось трехдневное голосование на фейковых выборах Путина. Так, в оккупированном российскими войсками городе Геническ Херсонской области, оккупанты силой заставляют украинцев голосовать на избирательных участках.

Для этого они проводят обыски в квартирах местных жителей и похищают людей. Об этом информируют активисты движения "Желтая Лента".

Активисты отмечают, что аналогичные случаи уже происходили на оккупированных территориях на так называемом референдуме и местных выборах.

" Полный трэш в Геническе, рашисты делают обход по квартирам и силой похищают людей на фейковое голосование. Мы такое уже видели на так называемом референдуме и фейковых местных выборах", – сообщают активисты.

Ранее сообщалось, что активисты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" также "включились" в избирательный процесс на территории РФ. В первый день так называемых "выборов президента РФ" в одном из подмосковных городов они расклеили антипутинские листовки.

Как сообщал OBOZ.UA, совет Безопасности ООН проведет заседание, в ходе которого будет обсуждать проведение государством-агрессором "выборов" своего президента на захваченных территориях Украины. Фейковое голосование, результаты которого уже давно нарисованы в Кремле, пройдет 15-17 марта.

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