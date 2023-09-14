'Дело не в том, сколько стоит день войны': Волкер заверил, что поражение Украины обойдется миру гораздо дороже

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что Запад должен продолжать оказывать Украине военную и экономическую помощь для борьбы с вторжением России. Он отметил, что стоит думать не о том, сколько стоит один день войны, а о том, какую цену украинский народ и союзники заплатят, если Украина проиграет.

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Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода" в среду, 13 сентября. Так дипломат ответил на вопрос о том, как долго Запад может финансово поддерживать Украину.

Волкер отметил, что этот вопрос часто задают, как в США, так и в европейских столицах. Однако дело, как он считает, не в средствах.

"Дело не в том, сколько стоит день войны. Дело в том, какова цена, если Украина проиграет? Какую цену заплатят украинцы? Какова цена для наших союзников по НАТО, которые сейчас и сами могут подвергнуться нападению?" – сказал Волкер.

Он считает, что партнерам Украины нужно думать о более широкой стратегии и дать Киеву как можно больше ресурсов для того, чтобы война завершилась как можно скорее.

"Какая цена, если это побуждает Китай пойти вперед и напасть на Тайвань, потому что они думают, что у нас нет решимости или денег? А это гораздо более дорогое предложение. Так что мы не должны думать о том, знаете, какая цена каждого дня", – добавил дипломат.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что одна из главных целей Вашингтона в Украин – помешать России добиться стратегического успеха в ее агрессии против государства.

Кроме того, в США планируют помочь Украине в экономическом и военном восстановлении после ее победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соединенных Штатах Америки в очередной раз пригрозили Северной Корее последствиями в случае, если она будет помогать стране-агрессору РФ оружием. Вашингтон призвал Пхеньян не поддерживать войну России против Украины.

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