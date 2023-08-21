"День сильных новостей": Зеленский поблагодарил партнеров за историческую поддержку с F-16 и показал знаковые фото

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министров Дании и Нидерландов за мощную поддержку в вопросе усиления воздушного щита Украины. В первую очередь, речь идет об историческом решении передать Украине самолеты F-16.

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Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале. Он также обнародовал фото, имеющие все шансы стать историческими (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня день сильных новостей для Украины. Спасибо Нидерландам, Дании, премьер-министрам Марку Рютте и Мэтте Фредериксен за мощную, историческую поддержку! Работаем, усиливаем Украину и делаем украинский воздушный щит еще безопаснее!" – заявил президент Украины.

Как известно, с утра Владимир Зеленский договорился с премьером Нидерландов Марком Рютте о передаче Украине 42 самолетов F-16, которые будут предоставлены Украине Нидерландами после завершения обучения украинских пилотов и инженеров.

"Еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Мы с господином премьер-министром Марком Рютте договорились о количестве F-16, которое будет предоставлено Украине после тренировки наших пилотов и инженеров", – сообщил Зеленский.

После обеда президент Украины с командой посетил авиабазу Королевских военно-воздушных сил Дании Fighter Wing Skrydstrup, откуда объявил мощную новость: Украина получит еще 19 самолетов F-16 от Дании.

Также президент пообщался с украинскими летчиками и летчицами, проходящими обучение на F-16, и обсудил расширение тренировочных миссий и ускорение подготовки с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

"Наши пилоты и инженеры уже приступили к обучению в Дании. 19 самолетов F-16 будут предоставлены нашему государству Данией. Работаем над скоростью подготовки. Отдельно обсудили сегодня и возможность расширения тренировочных миссий. Алгоритм понятен. Наша коалиция F-16 доказывает свою эффективность", – заявил Владимир Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, президент Украины Владимир Зеленский 20 августа посетил с рабочим визитом Нидерланды и Данию, где, среди прочего, решал вопрос поставки Украине истребителей F-16.

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