КРЫМ ВСЕ-ТАКИ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОСТРОВ

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Спустя 85 лет со дня нападения Третьего рейха на СССР. План превращения Крыма в остров реализуется хорошими темпами. Попытки решать проблемы Израиля без Израиля обречены.

Дата хорошо известная всем – 22 июня. 85 лет назад гитлеровский рейх напал на Советский Союз. Началось то, что является советско-германской войной, частью Второй мировой войны. А в советской историографии это все получило название Великая Отечественная война.

Это день, который отмечается как памятная дата в Украине, Беларуси, России. Называется немножко по-разному. В Украине это День скорби и чествования памяти жертв войны. В России – День памяти и скорби. А в Беларуси — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Ну и, по-моему, в последнее время еще сделана приписка: памяти жертв геноцида белорусского народа.

Главные истории дня

Это действительно невероятно причудливая история, потому что три части Советского Союза — Россия при участии Беларуси, при поддержке Беларуси — напали на Украину. После Второй мировой войны был довольно длительный период существования этих трех государств в рамках единого государства. Ну и в конечном итоге после распада Советского Союза начался процесс превращения России в фашистский рейх.

Процесс начался не сразу, но тенденции были заложены буквально сразу после распада Советского Союза. Ну вот результат такой. То, что сейчас происходит, фактически это ремейк, это повторение того фашизма, который начался 85 лет назад и продолжался до 1945 года.

А сейчас это фактически ремейк, потому что то, что делает сегодня путинский фашистский рейх, – это практически повторение того, что делал Гитлер в период с 1941 по 1945 год. То есть Гитлер тогда пытался ликвидировать Советский Союз, а Путин сегодня пытается ликвидировать Украину и уничтожить не только украинскую государственность, но и Украину как нацию, как народ, уничтожить ее культуру. О чем свидетельствуют, в частности, удары по культурным ценностям. Вот такая приключилась историческая метаморфоза.

Ну а к текущим событиям. Пожалуй, главное из того, что сейчас происходит, если брать войну: с одной стороны, продолжаются удары по Москве, но за последние дни самые важные события происходят в связи с тем, что реализуются цели, которые были поставлены, в частности, министром обороны Украины Федоровым, – а именно превращение Крыма в остров.

Это еще не достигнутая цель, но движение в эту сторону очевидное. Очевидно, что Крым будет превращен в остров и в дальнейшем будет деоккупирован, потому что за эти выходные новые удары Вооруженных сил Украины по обоим берегам Керченского пролива фактически, во-первых, обострили топливный кризис в Крыму, ну и, по сути дела, прервали транспортировку через Керченский пролив.

Перевозчикам рекомендуется пользоваться трассой по оккупированным областям юга Украины, но они стали небезопасными еще в середине мая. Что очень важно, это то, что Крым утратил свое значение в войне. Чуть подробнее об этом расскажу.

В ночь на воскресенье украинские беспилотники ударили по Керченской паромной переправе в Крыму, по порту Керчь и по морскому порту Кавказ, который находится через пролив. Остановилось паромное сообщение с Крымом.

По Керченскому мосту, который иногда ошибочно называют Крымским, бензовозам теперь ездить запрещено. И поэтому канал снабжения топливом из Краснодарского края полностью прекратился. Имеется в виду Крым.

Из-за атак по Керченской переправе было приостановлено движение через Керченский мост. В конечном итоге, в результате многодневных атак украинских дронов по всем транспортным артериям, которые соединяют Крым с сушей, с большой землей, в Крыму наступил тотальный дефицит топлива. Свободная продажа бензина и солярки полностью прекращена. Обесточены насосные станции, прекращена подача воды в целый ряд районов. На выездах из Крыма образовались гигантские пробки.

При этом потрясающая история связана с тем, что про то, о чем я сейчас говорю, говорят украинские СМИ, говорят телеграм-каналы и YouTube-каналы сторонников Украины, но официальные российские медиа об этом молчат.

Плюс к этому еще и Россия проводит — ну это уже совершенно фантастическая история — очень агрессивную рекламную кампанию, призывающую россиян отдыхать в Крыму. Вообще представить себе, что происходит в голове у людей, которые ставят вот такие рекламные ролики на телеканалы и в средства массовой информации, куда они зовут россиян, совершенно невозможно.

Отдают ли они себе отчет вообще в том, что делают? Или это просто уже такая бездумная инерция: рекламные деньги поступили, рекламные бюджеты надо осваивать, и поэтому какая разница. Если, например, какая-то территория исчезнет, а оплачена реклама для туризма на этой территории, то будут рекламировать отдых, например, на территории, которая в результате какой-то катастрофы просто исчезла. Ну, в общем, обычный российский абсурд.

Гауляйтер Крыма Аксёнов, его творческий псевдоним, как известно, Гоблин, сделал объявление: на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет теперь, как сказал Гоблин, отпускаться только российским службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность в регионе.

Давайте посмотрим это видео.

"С 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и по талонам юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях согласно режиму действия АЗС будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными сообщениями информации".

Вообще очень интересно. Я говорил о том, что интересно было бы заглянуть во внутренний мир, в сознание тех людей, которые призывают отдыхать сейчас в Крыму. При этом туда-то еще можно уехать, а вот как обратно люди будут выбираться – непонятно.

Очень интересно заглянуть и в то, что думает сейчас наедине с собой Гоблин. Потому что это был человек, который сыграл существенную, не могу сказать решающую, но существенную роль в том, что происходит сейчас с Крымом и вообще со всей этой историей в связи с оккупацией Крыма и войной.

Впрочем, я думаю, что все-таки будет какой-то трибунал, и такие, как Гоблин, могут быть допрошены. То есть в беседе с прокурором, я думаю, он может поделиться своими сегодняшними ощущениями.

Фактически с 21 июня, со вчерашнего дня, паромные перевозки через Керченскую переправу не осуществляются. И можно сказать, что на сегодняшний момент эта переправа не работает.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что для оперативной корректировки логистики в связи с последними событиями общественный транспорт будет работать ограниченно, не будут ходить паромы, сократят часы работы магазины и торговые центры, ночью на улицах Севастополя будет темно.

Ну, прямо скажем, план превращения Крыма в остров реализуется хорошими темпами.

Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что он уверен: Крым утратил военное значение и не может быть использован для войны против Украины. Он принес извинения украинцам, которые остаются на оккупированных территориях, – за постоянные тревоги, за закрытые мосты и дороги, за темноту. Попросил держаться подальше от военных объектов и всего, что горит.

Это его текст в социальной сети, текст Бровди. Рекомендую подписываться. Мне кажется, это оперативная информация из первых рук.

Мы вчера с Михаилом Валентиновичем Саввой, подводя итоги недели, обсуждали, что будет решающим для завершения войны: деоккупация Крыма, удары по Москве или, например, попытка выключить Беларусь из этого тандема. Не знаю. Я все-таки склоняюсь к тому, что деоккупация Крыма – это более реальная вещь, и она может запустить процесс распада Российской империи. Так мне кажется.

Посмотрим. Это, кстати говоря, верифицируемое утверждение. Я думаю, что мы можем быть свидетелями того, как это мое утверждение окажется истинным или я буду посрамлен как человек, который делает неверные прогнозы. Посмотрим.

Перейдем к событиям на Ближнем Востоке. Здесь вчера – ну как вчера, сегодня ночью – закончились переговоры между США и Ираном в Швейцарии. Закончились они уже после полуночи.

Участники переговоров лично у меня вызывают некоторое подозрение, что результатов переговоров не будет никаких. Потому что, с одной стороны, там участвовали Вэнс, ну и Витек с зятеком – такая сладкая троица. С другой стороны, спикер парламента Ирана Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Что касается участников с иранской стороны, то тут особых вопросов нет. А вот я не знаю, какой из Вэнса переговорщик, но участие вот этой сладкой парочки меня сразу же лишает вдохновения.

До начала переговоров Иран заявил, что он снова закрывает Ормузский пролив. Я не в состоянии проводить собственное расследование. Иранцы говорят, что он закрыт. Не знаю, что на самом деле. Но сам факт, что Иран заявляет о нарушении условий соглашения, которые были подписаны между президентами Соединённых Штатов Америки и Ирана, важен.

Суть нарушения заключается в том, что в соглашение зачем-то были вписаны те пункты, которые никак не контролируются ни руководством Соединенных Штатов Америки, ни Ираном. А именно война между Израилем и Хезболлой.

И вот в знак протеста против того, что война между Израилем и Хизбаллой продолжается, Тегеран закрыл – ну или объявил о закрытии – Ормузский пролив. Трамп в ответ на это очень громко ругался, говорил о том, что мы нанесем Ирану очень сильный удар. В ответ Галибаф сообщил, что мы не принимаем во внимание американские угрозы.

Наконец, одна из важнейших причин, по которой вся эта сделка, скорее всего, останется на бумаге, – это то, что делается попытка решать проблемы Израиля без Израиля. То есть в это соглашение из 14 пунктов был включен пункт о прекращении войны между Израилем и Хезболлой.

Война между Израилем и Хезболлой является войной суверенного государства Израиль за свое существование, потому что оно подвергается ударам со стороны Хезболлы. Попытки Трампа, с одной стороны, надавить на Израиль, чтобы он прекратил войну, чтобы он прекратил отвечать на удары Хезболлы, а с другой стороны, заключать это соглашение без Израиля — это вообще сама по себе глубоко порочная идея: решать вопросы Израиля без Израиля.

Эта идея столь же бесперспективна, как попытки решать проблемы Украины без Украины. Трамп уже второй раз наступает на одни и те же грабли.

Сначала он создал некий дух Анкориджа, пытаясь на Аляске решать проблемы Украины исключительно с Путиным. Ну и в результате возник тот самый дух Анкориджа, который потом пошипел, пошипел и исчез, как известно. И теперь никто его найти не может. И Трамп отказывается от того, что этот дух когда-то был. И вот недавно Ушаков заявил, что мы больше не обращаем внимания на каких-то духов. То есть такая деспиритуализация этих отношений произошла.

Ну а сейчас возник этот новый дух решения проблем Израиля без Израиля. Результат будет точно таким же.

Перспектива пытаться изображать старшего брата и решать проблемы других стран без их участия – я понимаю, что это в основе мировоззрения Путина, мировоззрения Трампа, но реальность очень убедительно разбивает эти идеи. Поэтому это бесперспективно.

Так что у меня очень скептическое отношение к тому, что в том числе происходило в Швейцарии. Хотя, может быть, я ошибаюсь, но я с трудом представляю себе, как можно эту ситуацию урегулировать. Когда Хезболла продолжает наносить удары по Израилю, заставить Израиль прекратить отвечать невозможно. Даже при всем холуйстве, которое демонстрирует по отношению к Трампу нынешний премьер-министр Израиля.

Кстати, сколько он при такой позиции еще продержится в этом статусе, я не знаю. Вроде как осенью должны быть выборы. Надеюсь, что все-таки народ Израиля примет адекватное решение.