Дешевле и качественнее 'Лелеки' и Mavic: волонтеры рассказали детали создания украинских БпЛА

Боевые беспилотники отечественного производства, которые в себестоимости дешевле Mavic и "Лелеки", появятся на вооружении некоторых военных подразделений уже через месяц.

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Об этом в интервью "Укринформу" рассказали инициаторы проекта по изготовлению БПЛА экс-теннисист Сергей Стаховский и предприниматель и волонтер Юрий Голик. О характеристиках новых отечественных беспилотников читайте дальше.

По словам Юрия Голика, малый планер-разведчик, изготовленный из сверхлегкой древесины – бальзы, готов на 90%, а беспилотный самолет с размахом крыльев 3,5 метров и мощной оптикой – на 50%. Кроме того, на 99% готовы 2 модели квадрокоптеров:

STING A" (Attack) – ударный беспилотник, который может нести 3,5 килограмма боевой нагрузки;

"STING SG" (SpyGun или Шпион) – дрон-разведчик.

"Мы будем испытывать их сначала на учениях, а затем – в боевых условиях. Параллельно получаем фидбеки от военных и шлифуем продукт", – говорит Юрий Голик.

По расчетам инициаторов проекта, квадрокоптеры и малый планер будут стоить около 2 тысяч долларов. Большой планер – примерно 12 тысяч долларов. Однако, по их словам, это значительно дешевле аналогичных моделей, которые уже есть на украинском рынке.

С точки зрения цены, то для нас главное – уменьшить ее, чтобы наш ресурс, который мы имеем возможность тратить на войну, был достаточным для реализации этого проекта. Вместо 2 – 3 очень дорогих сделать 20 собственных дронов – это круто! Кроме того, стоит привлекать другие средства, но пример никому не хотим показывать, – отметили разработчики.

Часть комплектующих в летательных аппаратах – украинского производства. В частности система управления разработана в Запорожье. В будущем разработчики планируют полностью перейти на украинские составляющие. Стаховский и Голик финансируют проект за свой счет и будут передавать БпЛА военным бесплатно.

"Мы готовы делать их в течение всего периода, пока идет война. Дроны на войне показали себя хорошо. Сейчас это попытка решить проблему подразделений. Для подразделений, которые будут получать их, цена вообще не играет роли. Главное – качество, а наша цель – подогнать ее на 101 процент", – говорит Сергей Стаховский.