Блог | Деталі спецоперації "Павутина": унікальні фото
Нові деталі. Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, готували понад півтора роки.
Операція була надскладною з логістичної точки зору.
СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки.
Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто.
В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
Маємо унікальні фото, де видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.
Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні.
"Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії", - зазначають джерела.
Хід операції контролював також президент.