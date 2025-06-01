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Петр Шуклинов
Петр Шуклинов
Журналист в Лига.net

Блог | Деталі спецоперації "Павутина": унікальні фото

Деталі спецоперації 'Павутина': унікальні фото

 Нові деталі. Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, готували понад півтора роки.

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Операція була надскладною з логістичної точки зору. 

СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. 

Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. 

В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Маємо унікальні фото, де видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми. 

Деталі спецоперації "Павутина": унікальні фото
Деталі спецоперації "Павутина": унікальні фото
Деталі спецоперації "Павутина": унікальні фото
Деталі спецоперації "Павутина": унікальні фото

Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. 

"Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії", - зазначають джерела.

Хід операції контролював також президент.

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