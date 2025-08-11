Детей учат стрелять на большие расстояния: на Луганщине оккупанты открыли программу подготовки снайперов среди молодежи

На временно оккупированной Луганщине Россия ввела подготовку детей-снайперов. В течение летних профильных смен юношей и девушек учат метко стрелять на большое расстояние.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко. Чиновник подчеркнул, что детей с ВОТ лишают будущего уже сегодня. А через несколько лет их отправят воевать.

"Детей из оккупированной Луганщины россияне готовят быть снайперами. В 2025 году центр военно-патриотического воспитания "Воин" ввел новое направление подготовки – снайпинг. Тренируют их инструкторы, 75% из которых принимали участие в войне в Украине", – говорится в сообщении чиновника.

Он также сообщил, что с 2026 года Россия усложнит украинским детям выезд с территории так называемой ЛНР для возможности эвакуироваться. В частности, для детей в возрасте до 14 лет внедряются новые правила пересечения границы.

"Раньше они могли путешествовать в ряд стран по свидетельству о рождении, в частности в Беларусь. По новым нормам нужно будет оформлять загранпаспорт РФ", – резюмировал Алексей Харченко.

Недавно с временно оккупированных россиянами украинских территорий была спасена группа детей. Пятеро несовершеннолетних – в частности девочка, которая посещала школу на ВОТ в вышиванке, – теперь в безопасности.

Как писал OBOZ.UA, американский еженедельный журнал Time посвятил обложку нового выпуска трагедии тысяч украинских детей, похищенных Россией. Журналисты отметили: события последних месяцев усиливают опасения того, что эти дети могут никогда не вернуться на Родину.

