Девочка из Мариуполя пришла на могилу Да Винчи и передала письмо его невесте. Трогательное фото

10 марта, в Киеве провели в последний путь командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло. Он погиб 7 марта в бою с российскими оккупантами под Бахмутом. Спустя чуть больше месяца на могилу Героя пришла девочка из Мариуполя. Она передала письмо его невесте Алине Михайловой.

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Об этом возлюбленная защитника рассказала в Twitter. Девушка показала трогательный снимок письма ребенка (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Детки которые сегодня меня обнимали на Аскольдовой могиле и их слова – в самое сердечко", – отметила невеста Да Винчи.

Алина рассказала, что письмо принесла девочка по имени Варвара. Ей всего 5 лет.

"Спасибо тебе за все, что ты делаешь для нашей страны. Ты невероятная! Будь сильной и береги себя! Варвара, 5 лет. Девочка из прекрасного города у моря, которое полностью уничтожено российской армией. Мариуполь – это Украина!" – написала маленькая украинка.

Как известно, Михайлова является руководителем медицинской службы 1-го батальона 67-й бригады, сформированного добровольцами 1-й штурмовой роты "Волки Да Винчи", и лично оказывала помощь раненому любимому.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" погиб 7 марта под Бахмутом. Трагическое известие о смерти воина в бою сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

9 марта с комбатом "Волков Да Винчи" попрощались в селе Бовшев Ивано-Франковской области. Отдать честь защитнику пришли сотни людей.

10 марта на церемонии прощания с "Да Винчи" в Киеве присутствовали тысячи людей, а также высшее военно-политическое руководство Украины.

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