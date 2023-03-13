Девочка из Мариуполя рассказала свою историю для музея "Голоса Мирных" Рината Ахметова
Девятилетняя Дарья спасалась в Мариуполе вместе с мамой. Спала в ванне, пряталась в подвале. Девочка неоднократно была уверена, что потеряет маму или собственную жизнь. Свою историю Дарья доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.
"Мы были дома. Были очень сильные обстрелы. Мы думали, что в нашем доме снесет крышу, а нас всех убьет. Мы решили уйти, шли очень долго... Я видела мертвых людей в пакетах, кресты", - вспоминает девочка. .
До того, как эвакуироваться, Дарья пряталась дома в кладовке, а затем в ванной: ложилась на одно одеяло и накрывалась другим. Ее очень пугали самолеты, которые все время летали над городом и сбрасывали бомбы.
"Я думала, что мы умрем, нас никто не вспомнит, никто не пожалеет - ну и все", - говорит девочка.
Со временем семья перебралась в подвал. Однажды мама вышла на улицу, чтобы приготовить на костре кашу. Тогда дочь услышала громкий звук взрыва. Дарья испугалась и, несмотря на опасность, побежала к матери.
"Выхожу - и такой дым... Думала, все, больше у меня мамы нет. И вижу в этом дыму маму. Я выхожу из дыма, камни летят везде, я очень сильно плачу", - рассказывает Дарья.
Когда они спасались, девочка увидела машину с буквой "z" и военных возле нее. Дарья свирепствовала: "Сейчас я их убью!" Мама едва уговорила ребенка молчать.
"Они злые, им ничего не жалко. И они так ненавидят Украину, что им вообще плевать на нас. Еще и на нас свергают вину, что все это мы сделали сами с собой", — делится мыслями девятилетняя мариупольчанка.
Дарья мечтает, чтобы война закончилась, и тогда они с мамой обязательно приедут в родной город. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.
История Дарьи вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.
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