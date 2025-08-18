Диагностику советуют проводить 'на слух': захватчики вывезли медоборудование из больниц оккупированного Энергодара

Российские захватчики украли флюорографическое оборудование из оккупированного Энергодара Запорожской области. Эта техника осталась только в отдельных медучреждениях, тогда как в других больницах россияне советуют сотрудникам определяли заболевания "на слух".

Россияне разграбляют больницы на временно оккупированных территориях

О ситуации сообщило движение сопротивления "Жовта Стрічка". В его Telegram-канале подчеркивается, что оккупанты уничтожают медицину на ВОТ Запорожья.

Новые российские специалисты, направленные в украинский Энергодар из медицинских учреждений РФ, проводят инструктажи для местных медсестер. Захватчики утверждают, что для того, чтобы диагностировать туберкулез, достаточно просто послушать пациента. Мол, если сделать это "правильно", никакой флюорограф не нужен.

"Медперсонал мягко говоря в шоке, потому что диагностика на слух – это медицинская практика позапрошлого века", – отметили в "Жовтій Стрічці".

Там добавили, что флюорографическое оборудование уже частично вывезено из города. Куда россияне отправили эту технику, неизвестно.

