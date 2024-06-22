Дикий: поджог авто ТЦК – это нападение на ВСУ, которое должно квалифицироваться именно так по законам военного времени

В Украине участились случаи, когда работникам ТЦК поджигают автомобили. Известно, что это спланированная в ФСБ провокация. Однако рассматривать такие поджоги следует по законам военного времени как нападение на представителей Вооруженных сил.

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Об этом в эфире OBOZ.UA сказал военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он уточнил, что и наказание для поджигателей, хотя речь идет о подростках, должны быть более жесткими – именно по законам военного времени.

"Это вообще называется война. Я понимаю, что украинский тыл уже забыл: война идет не только на линии фронта. Воюют две страны, Украина и Россия. Наши защитники и защитницы делают все, чтобы эта война как можно меньше касалась каждого из нас дома. Но, к сожалению, мы отвечаем свинской неблагодарностью и расслабоном", – сказал Дикий.

По его убеждению, российская кампания по срыву мобилизации в Украине была очень хорошо организована и финансирована, и поэтому стала самой успешной из всех усилий захватчиков на нашей земле.

"Компания по демонизации ТЦК развивалась полтора года. В ней участвовали хорошо известные российские агентурные сети. Там не было даже свежих лиц – это были все те же люди, которые до этого проводили и антивакцинаторскую кампанию, антисемитские кампании. Полтора года очень продуманной работы с российской стороны и полтора года абсолютно проваленной коммуникации с украинской стороны", – считает эксперт.

Нынешняя кампания по поджогам машин – "это только начало" и "ситуация будет еще обостряться", уверен эксперт. Именно поэтому, по его мнению, нужно уже сейчас очень жестко наказать исполнителей поджогов.

"Должна быть принципиальная позиция нас всех: ТЦК – это армия. А армия – это мы все. Атака на представителей ТЦК – это атака на Вооруженные силы Украины. Именно так это должно квалифицироваться правоохранительными органами. То есть если это осуществило штатское лицо с гражданством Украины, это, простите, статья №111 – государственная измена. И только потом, как дополнительное обвинение, можно добавить поджог как таковой", – предложил Дикий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили серию поджогов автомобилей военнослужащих. Злоумышленниками оказались подростки, готовившиеся к выполнению заказа спецслужб РФ.