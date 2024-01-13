Динамика применения растет: в ВСУ сказали, сколько химических атак с начала полномасштабной войны осуществила Россия

С начала полномасштабной войны страна-агрессор Россия совершила 626 химических атак против Сил обороны Украины. Только за январь текущего года зафиксирован 51 случай применения врагом химического оружия.

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Об этом сообщило Командование Сил поддержки Вооруженных сил Украины в Facebook. "Силами обороны зафиксировано 626 фактов применения российской федерацией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами", – говорится в сообщении.

В Командовании отметили, что динамика применения оккупантами химического оружия продолжает расти. Ежедневно фиксируется до 10 случаев использования россиянами отравляющих веществ.

Чаще всего враг использует гранаты, в частности К-51, РГР, которые сбрасывает на позиции ВСУ с БПЛА. Применяются также самодельные взрывные устройства, оснащенные веществами раздражающего действия. Кроме того, войска РФ совершают артиллерийские обстрелы снарядами, содержащими опасные химические вещества.

"14 декабря 2023 выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием химического вещества CS", – информируют в ВСУ.

В настоящее время 36 случаев применения российскими оккупантами опасных химических веществ были задокументированы и направлены для проведения следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российская 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота заявила, что намеренно применяет химическое оружие против украинских Сил обороны. Так оккупанты открыто признались в нарушении Конвенции о химическом оружии, стороной которой является и страна-агрессор РФ.

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