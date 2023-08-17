Дипломаты НАТО были шокированы заявлением главы канцелярии Столтенберга об обмене территории Украины на членство в Альянсе – Politico

Заявление руководителя аппарата генерального секретаря Альянса Стиана Енссена о том, что Украина может уступить территорию России в обмен на членство в НАТО, вызвало шок среди дипломатов Альянса. Соответствующее заявление Енссен сделал во вторник, отметив, что это может быть одним из возможных сценариев разрешения длительной войны.

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Об этом сообщает Politico. Так, на условиях анонимности один украинское чиновник заявил, что комментарии Енссена свидетельствуют об обоснованности наших беспокойств и проходят обсуждения относительно использования возможного членства в НАТО как важного аргумента в ходе переговоров с Россией.

Эта ситуация удивила многих дипломатов, поскольку западные союзники долгое время акцентировали внимание на значимости территориальной целостности Украины и утверждали, что Киев должен самостоятельно определить, когда и как вести переговоры с Москвой. Так, дипломат высокого ранга из Западной Европы заявил журналистам, что такой "компромисс" никогда не обсуждался среди союзников.

В Украине по этому поводу высокопоставленные чиновники выражали возмущение, а в Москве эту тему разнесли пропагандисты.

Так советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмущенно заявил: "Променять территорию на зонтик НАТО? Это смешно". А спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что такие обсуждения абсолютно неприемлемы, ведь они лишь играют на руку врагу.

Власти в России использовали это как возможность вновь подчеркнуть, что Украина должна воздержаться от присоединения к НАТО.

"Это фальшивая история, имеющая определенные политические цели", – высказалась официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза России, отметил, что для того, чтобы Украина вступила в НАТО, ей "нужно будет отказаться даже от Киева".

Однако похоже, что в среду Йенсен отверг свои предварительные комментарии. В интервью для VG он заявил, что его заявление было лишь одной из частей более пространной дискуссии.

"Я не должен был так говорить. Это была ошибка, – заявил чиновник. – Это абсолютно независимое право Украины решать. Я считаю, что сейчас самое важное, чтобы мы поддержали украинцев".

Однако некоторые дипломаты выразили недовольство по поводу последствий этого заявления. Даже если возможность осуществления территориальных уступок рассматривалась в контексте переговоров, должностные лица были осторожны в высказываниях, чтобы не говорить об этом вопросе публично.

Напомним, что в Украине отреагировали на идею размена территории, отметив, что не нужно поощрять убийц. Подобные высказывания побуждают Россию к продолжению агрессии. Так, советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что предложение Стеана Енсена – это проигрыш демократии.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник Байдена по госбезопасности Джейк Салливан заявил, что будущее Украины у НАТО, и это не обсуждается. И хотя сейчас внести в состав Североатлантического альянса государство, ведущее отечественную войну против захватчиков, невозможно, результат будет один.