Дискуссия продолжается: Резников рассказал о переговорах по ATACMS и Taurus для Украины

Парламент Германии одобрительно относится к запросу Украины на передачу дальнобойных ракет Taurus для использования в контрнаступлении Сил обороны, но решающий вердикт вынесет правительство в Берлине. Ключевым аргументом является наличие у ВСУ аналогов немецких боеголовок Storm Shadow и SCALP, предоставленных британско-французским проектом.

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Об этом в интервью 24 Каналу рассказал министр обороны Алексей Резников. У Киева с партнерами есть договоренность, что Украина рапортует об использовании этих ракет и они поддерживают это применение, потому что продолжают поставлять нам эти специальные крылатые ракеты класса "воздух – земля".

"Дело в том, чтобы мы не говорили об оккупантах, но они учатся. В июле 2022 года мы имели возможность применять MLRS, к которым относится и HIMARS, и М270, на расстояние 80 километров, поражая логистические цепочки, склады боеприпасов, амуниции, топлива и самое главное – командные пункты врага", – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он добавил, что Генштаб изучил наличие арсенала союзнических государств и начали вести работу от президента Украины и, продолжая членами правительства, получить ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp. Уже по факту есть положительные решения от британской и французской стороны, а сейчас продолжаются американский и германский треки.

"Ситуация, что передача Taurus якобы зависит от ATACMS, напоминает как было с танковой коалицией. Или таким образом мы можем получить и американские, и германские дальнобойные ракеты? Я бы не хотел комментировать, о чем между собой общаются коллеги из Берлина и Вашингтона. Но когда была дискуссия о танках, для принятия решения немецкому правительству было важно, чтобы их танки не были первыми на поле боя в Украине против России.", – подытожил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников заявил, что в Дании и Нидерландах уже начались учения украинских пилотов по управлению истребителями F-16, анонсированные на конец августа. Он не стал раскрывать подробностей, но указал, что в процесс подготовки летчиков входит изучение английского языка. Минимальный срок обучения пилотов – шесть месяцев.

Он также показал украинцам бронемашиныSenator, полученные от Канады. Чиновник подчеркнул, что такая техника поможет сохранить тысячи жизней украинских защитников.

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