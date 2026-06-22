"Для этого нужны силы": в НГУ рассказали об основной задаче врага с направления Беларуси

Угроза нового наступления российских войск с территории Беларуси остается реальной, однако для реализации такого сценария России необходимо сосредоточить значительную группировку войск. В то же время украинские Силы обороны постоянно контролируют ситуацию на северной границе и готовятся к любому развитию событий.

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Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко в интервью "Интерфакс-Украина". Он отметил, что для проведения масштабной операции с территории Беларуси РФ необходимо найти 70 тысяч военнослужащих.

Россия пытается растянуть украинские силы

По словам командующего НГУ, главная цель возможных действий противника со стороны Беларуси заключается в том, чтобы заставить Украину рассредоточить свои силы по нескольким направлениям.

Это позволило бы российскому командованию облегчить продвижение войск на других участках фронта.

"Основная задача врага – растянуть наши силы, чтобы быстрее продвигаться вглубь территории. Но для этого тоже нужны силы – найти 70 тысяч военнослужащих, которые смогут действовать, – пусть попробуют. А мы будем стараться, чтобы они их не нашли", – заявил Пивненко.

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Он подчеркнул, что для проведения масштабной операции на севере России необходимо сформировать мощную группировку войск, что в нынешних условиях является непростой задачей.

В то же время командующий Нацгвардией сообщил, что российский центр специального назначения "Сенеж" уже задействован в работе на приграничных направлениях. По его словам, это подразделение действует вблизи Черниговской области.

Однако Пивненко выразил сомнение в том, что Россия сможет быстро сформировать необходимые силы для нового масштабного наступления.

"Не уверен, что они так быстро организуются, ведь у РФ есть определенные проблемы на Покровском направлении – мы уничтожаем много их пехоты", – отметил он.

Украина круглосуточно контролирует приграничную зону

Генерал рассказал, что подразделения Национальной гвардии совместно с другими частями Сил обороны продолжают выполнять задачи по защите северной границы.

По его словам, на данный момент ситуация на этом направлении остается стабильной.

Особое внимание украинские военные уделяют беспилотным системам и постоянному мониторингу приграничной территории.

"В Сумской области наши подразделения находятся в обороне, на Черниговском направлении. Больше внимания уделяем беспилотной составляющей, так как должны постоянно запускать дроны 24/7 и вести мониторинг приграничной территории", – пояснил командующий НГУ.

"2022 год здесь уже не повторится"

Пивненко заверил, что Украина учла опыт первых месяцев полномасштабного вторжения и подготовилась к возможным угрозам с севера.

По его словам, если противник попытается действовать на Черниговском или Чернобыльском направлениях, украинские военные будут готовы к такому развитию событий.

"Скажу так: если есть опасения, что противник планирует выйти на севере нашей страны — Черниговском или Чернобыльском направлении, – мы к этому готовы. 2022 год здесь уже не повторится", — подчеркнул генерал-майор.

Об угрозе со стороны Приднестровья

Отдельно командующий Нацгвардией прокомментировал возможность обострения ситуации со стороны непризнанного Приднестровья. По его мнению, такой сценарий пока маловероятен.

"Не верю в такой сценарий. Я бы не советовал вступать в эту войну ни белорусам, ни Приднестровью: у нас уже есть возможности сделать так, чтобы они вообще забыли о своих планах", – заявил Пивненко.

Он подчеркнул, что украинские Силы обороны располагают достаточными инструментами для реагирования на потенциальные угрозы не только на северном, но и на других направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Украина следит за дальнейшими действиями России, направленными на оказание влияния на Беларусь с целью втягивания её в войну. Если Минск все же решится напасть, наше государство не замедлит с ответом, а режим Лукашенко столкнется с разрушительными последствиями.

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