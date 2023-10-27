'Для имиджа Путина': в Генштабе Эстонии объяснили, почему оккупанты атакуют под Авдеевкой и Купянском

Начальник оперативного управления Генерального штаба сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла заявил, что российские оккупанты стремятся получить хотя бы минимальную инициативу на фронте в Украине. Это им необходимо для имиджа кремлевского диктатора Владимира Путина в преддверии президентских выборов.

Об этом сообщает издание ERR. Кундла отметил, что захватчики, как и в предыдущие недели, продолжили более интенсивные атаки на направлении Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман.

"Видимо, основной задачей вооруженных сил РФ на данный момент является возвращение инициативы и оформления любого успеха, который можно представить общественности как победу", – объяснил он.

Он добавил, что на тактическом уровне целью российских войск является установление контроля над важными переправами через реки Жеребец и Оскол до наступления бездорожья. Сам город Авдеевка важен для контроля дорожной сети вокруг Донецка и расширения буферной зоны вокруг Донецка.

Глава Генштаба Эстонии уточнил, что сейчас россияне преследуют две цели.

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Во-первых, речь идет о создании успешного военного имиджа, что важно для Путина в связи с состоявшимися в следующем году президентскими выборами. Это также необходимо министру обороны Сергею Шойгу, чтобы укрепить свое положение в министерстве.

"Во-вторых, захват инициативы важен для российских вооруженных сил для того, чтобы затормозить украинское контрнаступление на южном, а точнее, на луганском направлении", – добавил он.

В то же время, по мнению Кундла, Украина намерена продолжить проводить рейды в Херсонской области, подобно тому, как это происходило в предыдущие недели.

"Отдельные отрывки информации говорят о том, что Россия перебросила туда дополнительные подразделения, и, вероятно, все развивается по плану Украины", –резюмировал он.

Напомним, в последнем возведении Генштаба ВСУ говорится, что за сутки 25 октября украинские Силы обороны отбили 12 атак на Авдеевку и 11 на Купянском направлении. Всего за сутки произошло 66 боевых столкновений.

Силы обороны Украины в течение 25 октября незначительно продвинулись в западной части Запорожского направления – в районе Роботино и продолжили наступательные действия на других участках фронта. Российские войска, на фоне больших потерь в бронетехнике и живой силе, не прекращают атак вокруг Авдеевки.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что войска РФ стремятся сомкнуть "клещи" вокруг Авдеевки. Он объяснил сложность ситуации на этом передовом участке фронта.

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