Бойцы "Азова" в очередной раз пополнили обменный фонд. На этот раз они взяли в плен 21 российского оккупанта на Добропольском и Константиновском направлениях. Как отметили военные, кто-то из них сдался добровольно, а кого-то пришлось заставить сложить оружие.

Об этом сообщила пресс-служба 1-го корпуса НГУ "Азов". Военные также показали соответствующее видео.

"На видео – 21 россиянин, взятый бойцами Сил обороны Украины в полосе обороны бригад 1-го корпуса НГУ "Азов" на Добропольском и Константиновском направлениях", – говорится в сообщении.

Часть оккупантов поняла, что сопротивляться нет смысла, и сдалась. Других пришлось убеждать оружием.

У штурмовиков российской армии выбор невелик: или сдаться и жить, или гарантированная смерть в степях Донетчины. Поэтому плен для них – это лучший финал, отметили украинские защитники.

Основу операции выполнили бойцы 12-й бригады "Азов" и 14-й бригады "Червона Калина". На соседних участках оккупантов прижимали подразделения 4-й бригады "Рубеж", которые закрыли им возможности отступления. А десантно-штурмовые войска отрезали российские группы и заставили их прекратить сопротивление.

"Спасибо бойцам 1-го корпуса НГУ "Азов": 12-й бригаде специального назначения "Азов" и 14-й бригаде оперативного назначения "Червона Калина"; 4-й бригаде оперативного назначения "Рубеж", Десантно-штурмовым войскам и штурмовым подразделениям ВСУ – за пополнение обменного фонда. Каждый враг, взятый в плен, приближает возвращение наших побратимов из неволи", – отметили в корпусе.

"Азов" в очередной раз напоминает: тем, кто сдается, гарантируется сохранение жизни. Это единственная реальная страховка для оккупанта на поле боя.

"Во всех других случаях на положительный финал оккупантам не стоит рассчитывать", – отметили украинские защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Украина и Россия провели обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 185 украинских защитников. Среди них защитники "Азовстали" и ЧАЭС.