Для Сил обороны увеличат количество заказов дронов: Зеленский провел заседание ставки. Видео

В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку. Ключевой темой на заседании стало увеличение количества заказов дронов для Сил обороны.

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Соответствующая информация появилась в Telegram-каналах главы государства и Офиса Президента. По словам Зеленского, этот год должен стать рекордным по покупке и производству дронов.

"Только что провел Ставку. Главное – наши операции с дронами и закупки на этот год, закупки всего, что необходимо Силам обороны. Сегодня докладывали относительно контрактов – уже выполняемых, запланированных. Это общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех, кто привлечен, – сделать этот год рекордным по дронам всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники ", – подчеркнул гарант.

Зеленский поручил увеличить количество заказов дронов, по его словам, это уже выполняется.

" Наши арсеналы – это одна из гарантий независимости, как и точность наших воинов", – подчеркнул президент.

Украинский лидер поблагодарил подразделения, наносящие удары по территории России: по военным объектам, по военной логистике оккупанта и подчеркнул, что таких важных результатов должно быть еще больше.

Напомним, 9 января коалиция по закупке беспилотников для Украины анонсировала поставки 30 000 дронов. Сейчас фонд собрал для этого около 73 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и весь американский народ за новый пакет санкций против РФ, объявленный 10 января 2025 года. Эти мероприятия направлены на более 400 субъектов, связанных с российским энергетическим сектором. Украинский лидер указал, что новые ограничения значительно ослабляют финансовые возможности России в ведении войны.

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