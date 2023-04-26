Для Украины? Немецкая компания получила заказ на производство боеприпасов на €200 млн

Немецкая компания Rheinmetall получила заказ на производство боеприпасов чем на 200 млн евро. Уже известно, что речь идет о снарядах для БМП для европейской страны.

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При это конкретное государство-получатель не раскрывается. Об этом сообщает официальный сайт производителя

"Компания Rheinmetall получила важный заказ на боеприпасы для боевых машин пехоты. Группа будет поставлять в европейскую страну боеприпасы среднего калибра, объем заказа превышает 200 млн евро нетто. Отгрузка должна произойти в 2023–2025 годах", – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Rheinmetall является единственным поставщиком новых боеприпасов калибра 20–35 мм для автоматических и зенитных орудий среднего калибра систем Marder, Gepard, Puma и аналогичных систем; 105-мм боеприпас для Leopard 1 и 120-мм боеприпасов для Leopard 2, а также 155-мм артиллерийских снарядов.

Также известно, что компания имеет возможность осуществлять крупномасштабные поставки в более короткие сроки.

"Технологическое предприятие из Дюссельдорфа является одним из ведущих мировых производителей систем оружия и боеприпасов. Ассортимент продукции варьируется от боеприпасов среднего калибра для боевых машин пехоты и систем ПВО до авиационных пушек и высокоэнергетических лазеров. Rheinmetall в настоящее время строит дополнительную производственную линию для боеприпасов среднего калибра на своем заводе в Унтерлюсе, что позволит удовлетворить возросший спрос на боеприпасы для ПВО, начиная с лета этого года", – заявили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Rheinmetall заявили, что готовы поставить большое количество боеприпасов для танков Leopard, переданных Украине от Германии и других стран в рамках военной помощи. Завод также планирует расширять производственные мощности.

Кроме того, гендиректор концерна Армин Паппергер сказал, что компания готова значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос на них в Украине и в западных странах.

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