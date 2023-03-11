'Для Украины время измеряется человеческими жизнями': экс-президент Эстонии призвала Запад предоставить Киеву истребители

Бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Запад должен помочь Украине истребителями как можно быстрее, чтобы приблизить украинскую победу в войне с Россией. Она отметила, что данный вид вооружения может помочь значительно уменьшить потери украинской армии на фронте.

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Об этом она сказала в интервью Tagesspiegel. Керсти Кальюлайд добавила, что каждый день, "затраченный на размышления, удаляет победу" Украины на поле боя.

"Если украинцы говорят, что им нужны истребители, то мы должны им помочь", – подчеркнула Кальюлайд и добавила, что каждый день на фронте в Украине погибают около 100 украинских военных, а около 300 получают ранения.

Экс-президент Эстонии подчеркнула, что немецкое правительство предоставило Украине "большую военную поддержку".

"Но я тоже понимаю нетерпение Украины. Для Украины время измеряется не часами, а человеческими жизнями", – добавила она и сказала, что каждый день, "затраченный на размышления, удаляет победу" Украины на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вопрос о передаче Украине истребителей Hornet не стоит на повестке дня во властных кругах страны. В то же время министр обороны Финляндии Антти Кайкконен добавил, что эти истребители по-прежнему будут нужны его стране в ближайшие годы.