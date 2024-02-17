'Для защиты нужно определенное количество людей': Зеленский высказался о мобилизации и ротации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопросы мобилизации в Украине. Он подчеркнул, что это сложно, но для обороны нужно определенное количество людей и ротации, чтобы люди могли восстанавливаться. Когда речь идет о контрнаступлении – необходимо совершенно другое количество людей.

Об этом президент рассказал после выступления на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля. Он подчеркнул, что истощенных военных нужно менять, причем людьми профессиональными, прошедшими соответствующее обучение.

"Ты уставший, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь восстанавливаться, а вместо тебя приходит другой человек, профессиональный, который прошел соответствующую тренировку. И от этого зависит мобилизация. Для защиты, для обороны нужно определенное количество людей, для контрнаступления нужно другое количество. Поэтому вопрос мобилизации является сложным делом", – сказал президент Украины.

Он напомнил о разнице в количестве украинской и русской армии. Только в Авдеевке это соотношение 1:7.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко подал правки в законопроект о мобилизации (№10449), отметив необходимость демобилизации через 18 месяцев военной службы. Также он предлагает изъять из законопроекта норму, в которой Ставка решает вопрос демобилизации.

"Если правительство хочет, чтобы демобилизация была через 36 месяцев – предлагаю, чтобы день службы на нуле считался два. Но обязательные ротации!" – добавил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что Украине нужно дополнительно 720 млрд грн финансирования, чтобы мобилизовать 400-500 тыс. солдат. Это серьезная сумма, чтобы ее найти, власти, вероятно, придется принимать непопулярные решения.

– В Кабмине заявили, что не могут на уровне законодательства ввести обязательный военный учет и мобилизацию членов семей депутатов и чиновников. В частности, потомков украинских должностных лиц, которые во время полномасштабной войны живут за границей.

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