Для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня Ставку Верховного Главнокомандующего, где рассмотрели вопрос расширения возможностей армейской авиации. По итогам встречи принято решение сформировать дополнительные вертолетные группы для защиты от дронов.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале главы государства. Зеленский отметил, что Украина работает с международными партнерами, чтобы получить больше самолетов различных типов. Также он сообщил о сотрудничестве с производителями дронов-перехватчиков, ведь сейчас нужно максимально увеличить объемы их производства.

Приоритеты и подготовка Рамштайна

Отдельный доклад во время Ставки сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, который сообщил о подготовке нового заседания в формате "Рамштайн". Встреча запланирована уже на среду, а среди ключевых тем – усиление противовоздушной обороны Украины. По словам президента, правительство имеет не только список необходимых систем и ракет, но и четкое понимание, из каких стран и на каких условиях можно получить быстрые поставки.

Украина продолжает работать с партнерами в рамках программ PURL и SAFE. Если первая уже доказала свою эффективность, то европейская инициатива Security Action for Europe, по словам Зеленского, требует реального наполнения конкретными шагами. Президент подчеркнул, что европейские страны должны сделать свой вклад в программу так, чтобы это помогало сдерживать Россию уже сейчас, а не только в будущем.

Безопасность для всей Европы

Глава государства подчеркнул, что прекращение российской агрессии против Украины является ключевым для стабильности на континенте.

"Именно прекращением этой войны России против Украины и надежным обеспечением нашей безопасности можно сделать безопасность всей Европы достаточно прочной", – подытожил Зеленский.

Напомним, вчера в интервью Fox News президент Зеленский заявил, что самым экономным методом борьбы с иранскими беспилотниками "Шахед" является применение дронов-перехватчиков. По его словам, нынешняя эффективность таких перехватчиков составляет около 68%, и этот показатель должен повышаться.

Один перехватчик стоит примерно 3-5 тысяч долларов, тогда как цена "Шахеда" может достигать 150 тысяч долларов. Поэтому Зеленский подчеркнул экономическую целесообразность массового производства перехватчиков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сегодня Зеленский обратился к участникам Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Любляне. Украинский лидер подчеркнул, что после многочисленных жертв война на Ближнем Востоке наконец заканчивается. По его словам, только давление мира сможет заставить российского диктатора Владимира Путина также приблизить конец войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!