До 2 млн гривен в год и право выезда за границу: Минобороны предложило 18-24-летним уникальный контракт

Министерство обороны Украины вводит спецконтракт сроком на год для 18-24-летних. Условия действительно впечатляют. Это возможность заработать до двух миллионов гривен, выбрать военную специальность, получить бесплатное медицинское обеспечение и ипотеку под 0 процентов, а также возможность обучения за государственные средства, освобождение от призыва на один год и право выезда за границу.

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Как это будет выглядеть на практике? Сколько будет длиться и как будет проходить обучение? В каких условиях и где будут служить контрактники? Какие возможности открываются через год службы и после? На эти вопросы в эксклюзивном интервью OBOZ.UA ответил главный рекрутер 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода (28 ОМБр) Денис Быстрый.

– Контракт заключается сроком на год на очень привлекательных условиях, прежде всего финансовых. Он предусматривает 1 миллион гривен тремя траншами плюс возможность заработать гораздо больше. Могли бы рассказать, как на практике выглядит такая служба? Как идет подготовка и последующая боевая работа?

– В течение первого месяца проходит общевойсковая подготовка. Она проходит на основе нашей бригады. У нас усовершенствованные курсы, больше привязанные к натовским стандартам, приближены к боевым действиям. Далее происходит профессиональное обучение, которое длится месяц-полтора. А дальше происходит слаживание подразделений. Будущие бойцы учатся с подразделением, знакомятся, пытаются взаимодействовать как во время боевых действий. Учеба у нас очень квалифицированная.

– Каждый человек может выбрать себе определенную профессию?

– Да, конечно. Сейчас у нас нет точных разъяснений контрактов, но я думаю, что там будут только боевые должности. И уже с этих боевых должностей человек может выбирать ту, где он себя видит.

– Этот выбор нужно сделать на момент подписания контракта или позже?

– На момент подписания, потому что в контракте прописывается должность человека.

– Когда стартует программа? Когда начинается подписание контрактов?

– В ближайшие дни мы получим информацию, но мы уже имеем право консультировать людей. К нам можно обращаться на горячую линию 0 800 352 700 в рекрутинговый центр, где можно получить информацию, как будет проходить оформление, какие документы иметь, где проходить ВВК, куда потом нужно будет ехать и т.д. На протяжении всего этого пути человеку будет сопутствовать наш рекрутер, который будет всем этим заниматься и помогать.

– Вы упомянули о базовой военной подготовке, с которой все начинается. Можно ли быть уверены, что, например, такая подготовка не станет проблемой для 18-летнего парня?

– Эта подготовка не очень сложная, тем более для 18-летних ребят. К нам приезжают мужчины в возрасте 40-45 плюс и даже 50 плюс, и все проходят подготовку. Следовательно, для молодых ребят это не будет проблемой. В первую очередь, там учат, как обращаться с оружием, рассматриваются все общие военные вопросы, в частности, тактической медицины. Учат всему, что должен знать военнослужащий.

– Профессиональное обучение – это обучение обращению с оружием определенного типа в зависимости от того, какую специальность выбирает человек?

– Да. Для профессионального обучения мы направляем человека в специализированный учебный центр.

– На сайте Минобороны указывается, что данная программа также предусматривает возможность карьерного роста. Что здесь имеется в виду?

– Это повышение по должности, по званию. Если человек проявляет лидерские качества, он может претендовать на должность командира отделения, далее – идти на сержантскую должность.

– Чего можно достичь через год при условии, что есть большое желание?

– Через год карьерного роста не будет, потому что это контрактная служба. Единственное, что через год они смогут получить в звании – это звание старшего солдата. В общем, по процедуре контрактной службы, если человек уже переходит на командира отделения, то это уже сержантская должность. Контрактная служба предусматривает сержантский контракт, который подписывается уже на три года.

Следовательно, если через год человек поймет, что хочет двигаться дальше по военной контрактной службе, тогда после завершения годового контракта он может продолжать службу по контракту. В таком случае можно продлить контракт на годовой или подписать сержантский контракт на три года.

– Расскажите о паузе после годовой службы по контракту.

– Когда человек отслужил год, у него есть отсрочка от мобилизации на один год с правом выезда за границу. Человек может пойти учиться в университет или заниматься какой-либо деятельностью или подписать новый контракт. Это уже по выбору человека. Главное, что, когда истекает договор, человек полностью увольняется.

– Как вы можете оценить условия, в которых проходят службу контрактники?

– Условия у нас у всех разные. Обеспечением условий занимается подразделение, куда люди пошли служить. Это зависит от места службы. Если они служат где-то на передовой, ближе к нулю, то они находятся в блиндажах. Если где-то дальше, то их подразделение обеспечивает условия для жизни.

Но у нас обеспечение очень хорошее, и продуктами, и одеждой. У нас самое современное вооружение, новые бронежилеты 4-6 класса защиты в зависимости от того, чем будет заниматься человек. И это у нас под полным контролем, потому что сохранение наших людей, их физического и эмоционального состояния очень важно.

– И по поводу заработка. За год службы по спецконтракту человек может заработать миллион гривен, верно?

– Больше, чем миллион. Миллион гривен – это выплаты сугубо по контракту. 200 тысяч при подписании, а затем в течение года дважды по 400 тысяч. Но это без учета зарплаты от 50 до 200 тысяч в месяц, в зависимости от того, чем человек будет заниматься и на какой линии фронта он будет находиться. Ведь боевые выплаты составляют от 30 до 170 тысяч гривен.

Итак, есть много очень хороших условий. Хотел добавить, что после службы также эти люди будут иметь много привлекательных условий. В частности, льготы, обучение за счет государства. К слову, этот контракт предусматривает компенсацию аренды жилья во время службы. Если нужно снять дом или квартиру, государство все будет компенсировать. Плюс после контракта бесплатное медицинское обеспечение ипотека под 0 процентов.

– Последний вопрос – об участии в боевых действиях. Куда эти люди могут быть направлены на прохождение службы?

– Они будут проходить службу в Донецкой области.

Больше о спецконтракте для 18-24-летних от Минобороны читайте здесь. Номер горячей линии 0800352700.