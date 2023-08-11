До 80 тысяч в месяц: США увеличат производство 155-мм снарядов, которые активно передают Украине

В Соединенных Штатах Америки в следующем году планируют более чем в три раза увеличить производство снарядов калибра 155-мм. Необходимость в этом возникла после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Планируется, изготавливать около 80 тысяч снарядов в месяц. Об этом сказал спикер минобороны США генерал Патрик Райдер на брифинге в Пентагоне в четверг, 10 августа, передает Укринформ.

Сейчас производится около 24 тысячи снарядов в месяц, в еще в феврале 2022 года этот показатель был 14 тысяч в месяц.

По словам представителя американского оборонного ведомства, Вашингтон уже передал Силам обороны Украины с начала полномасштабного вторжения России более 2 миллионов снарядов калибра 155-мм.

Он подчеркнул, что эти боеприпасы тратятся быстро, а их запасы не являются неограниченными. Впрочем, Соединенные Штаты помимо производства также взаимодействуют с союзниками и партнерами, добавил генерал.

Райдер также ответил на вопрос журналистов об использовании украинскими военными кассетных снарядов, переданных Вашингтоном. Он сказал, что воины используют их только по военным объектам и целям.

"У нас есть все признаки того, что они применяют это оружие на поле боя должным образом. Но кроме всего, что им нужно, мы продолжим тесно сотрудничать, чтобы гарантировать, что у них есть все необходимое для продолжения борьбы и возвращения суверенной территории" , – указал он.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сказал, что в Украине к концу текущего года будет запущено производство 155-мм боеприпасов стандарта НАТО. По его словам, наша страна наращивает производство боеприпасов, которые сегодня с бешеной скоростью военные тратят на фронте. Только за июль 2023 года страна изготовила более чем вдвое больше минометных и артиллерийских боеприпасов, чем за весь прошлый год.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине сейчас активно налаживается работа по собственному производству вооружения. Долгое время эта отрасль не была в приоритете, а сейчас сдвинулась с мертвой точки.