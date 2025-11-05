До границы с Россией всего 4 км: как выглядит изувеченное врагом село Алексеевка на Сумщине. Видео

В селе Алексеевка Хотинской громады Сумской области не осталось ни одного уцелевшего дома. Российские оккупационные войска полностью уничтожили населенный пункт.

По состоянию на 5 ноября Алексеевка находится под оккупацией. Видео, демонстрирующее масштабы разрушений, показал в Facebook батальон беспилотных авиационных комплексов Pentagon в составе 225-го отдельного штурмового полка ВС Украины.

Пресс-служба воинов отметила, что Силы обороны продолжают операции по освобождению этого направления. Привлечены и подразделения 225 ОШП: штурмовые группы, ударные и разведывательные БПЛА, разведка и артиллерия.

"Системная, слаженная работа. Бои продолжаются, и каждый день приближает момент, когда над Алексеевкой снова замаячит украинский флаг", – заверили украинские бойцы.

"Страшные кадры оттуда напоминают: еще недавно здесь кипела жизнь, смеялись дети, работали люди. Теперь каждый метр борется кровью", – добавили военнослужащие.

Алексеевка расположена в 4 километрах до границы с Россией, на одном из истоков реки Снагисть. По данным "Кордон.медиа", в 2025 году из этого села выехали все гражданские.

