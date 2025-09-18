"До суда доживут единицы, это – смертельная ловушка": в России зекам-оккупантам решили ужесточить наказание за СОЧ и дезертирство

В РФ одобрили ужесточение наказания для нарушивших контракт с минобороны бывших заключенных, которые отправились воевать против Украины. Сейчас на временно оккупированной территории идет настоящая охота на беглецов, вот только до суда им вряд ли удастся дожить.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Больше с каждым днем

Российская правительственная комиссия одобрила законопроект об ужесточении ответственности для бывших заключенных. Речь о тех, кто в колониях подписал контракт с МО РФ и был освобожден от наказания – и отправился на преступную войну.

Но количество самовольно оставивших часть (СОЧ) дезертиров стало расти с каждым днем. И теперь такой категории военнослужащих российских оккупационных войск будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

В настоящий момент для всех категорий оккупантов максимальный срок наказания за это составляет пять лет лишения свободы. Но, как видим, это не особо пугает беглецов.

Бегство как шанс

По словам собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, вряд ли с принятием в России нового закона в РОВ станет меньше дезертиров.

"Для зеков (а среди них немало рецидивистов, осужденных за тяжкие преступления) что пять, что семь, что 12 лет – не суть важно. Они все равно будут бежать. Вербовщики дали им шанс на "глоток свободы", но то, с чем они столкнулись на войне, оказалось шоком. Фактически их сделали смертниками", – рассказал офицер.

Он также добавил, что зеки прекрасно понимают: если их поймают и вернут на зону, то там их просто вынудят подписать новый контракт. И в этом случае шанса выжить на войне у них уже не будет.

"Так что такие "новшества" – по сути просто иллюзия бурной деятельности российских "законотворцев", – считает офицер.

Что происходит в оккупации

Сегодня на временно оккупированной территории Украины идет самый настоящий отлов самовольно оставивших службу оккупантов. К этому привлечены "полиция", "военная прокуратура" и другие органы.

По данным наших источников на оккупированной части Донецкой области, если ранее основной упор был сделан на розыск местных жителей, которые залегли на дно, то сейчас усиленно ищут именно россиян.

"Причиной послужило то, что в последнее время резко выросло количество преступлений, которые совершают сбежавшие зеки. Кражи, грабежи – обычное дело. Но местные начинают роптать: в Горловке, Торезе и Енакиево есть и несколько случаев изнасилования детей. А это уже "красные линии", – рассказал наш собеседник.

По его словам, на Донбассе довольно легко затеряться, чем и пользуются зеки-беглецы. К тому же там уже отлажен "бизнес" на левых документах. "После этого зеки перебираются назад в Россию", – говорит он.

Тем временем социальные сети пестрят сообщениями о розыске СОЧ на оккупированной территории.

"Но дело в том, что если зеков местные жители готовы сдать, так как те несут прямую угрозу, то "обычных" дезертиров – ни в коем случае. Воевать никто не хочет, а тем более – умирать", – добавил он.

Много бегут и на Запорожском направлении. В частности, по состоянию на начало сентября в 70-м и 71-м мотострелковых полках 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ сейчас числятся уже более 600 дезертиров.

Внесудебные расправы

Судьба такого рода беглецов в армии оккупантов незавидна, так как массово распространена практика внесудебных расправ. Причем об этом уже открыто пишут и Z-военкоры.

При российских воинских частях даже созданы розыскные группы, которые ловят СОЧ и отправляют на передовую. То есть во время следствия. Ни о какой законности тут нет и речи.

Некоторых дезертиров держат в нелегальных тюрьмах, где избивают и даже пытают, добиваясь полного подчинения. Но и это не пугает оккупантов, которые решили больше не воевать. И они бегут.

"Естественно, никто не хочет погибать", "У командира приказ сверху штурмовать мясом до истребления", – пишут россияне в комментариях.

P.S. Сохранить свою жизнь и сдаться в плен можно, обратившись в проект "Хочу жить": t.me/spasisebyabot

