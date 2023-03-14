"Добавили огня": украинские пограничники точным ударом уничтожили БМП с оккупантами. Видео

Боевой беспилотник Государственной пограничной службы обнаружил российскую БМП с боевым расчетом и уничтожил ее точным сбросом боеприпаса. Произошло это несколько дней назад на Купянском направлении.

Видео дня

Об удачном вылете БПЛА сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы. Также обнародовали видео, снятое с этого же беспилотника (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На днях на Купянском направлении операторы БПЛА Госпогранслужбы во время аэроразведки обнаружили вражескую БМП с расчетом. Чтобы внести немного разнообразия в серые будни захватчиков – пограничники поддали "огня". В результате точного сброса боеприпаса вражеская техника с оккупантами была уничтожена", – сообщили в ГНСУ.

Стоит отметить, что украинские воины не впервые используют дроны в подобных целях. С их помощью на головы оккупантов сбрасывают как ручные гранаты, так и более тяжелые боеприпасы – снаряды от гранатометов и даже минометные мины.

Так, недавно украинские военные с помощью дрона сбросили минометную мину прямо на голову российскому оккупанту. Снаряд попал точно в окоп, где находился солдат армии РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как украинские военные уничтожили вражеский окоп. Для этого они использовали квадрокоптер, с которого сбросили мину прямо на головы российским оккупантам.

А перед тем военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отомстили российским оккупантам за обстрелы Харькова. Пограничники с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины на позиции российских военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!