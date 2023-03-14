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"Добавили огня": украинские пограничники точным ударом уничтожили БМП с оккупантами. Видео

Руслан Рудомский
War
2 минуты
2,4 т.
Украинские пограничники уничтожили БМП ВС РФ

Боевой беспилотник Государственной пограничной службы обнаружил российскую БМП с боевым расчетом и уничтожил ее точным сбросом боеприпаса. Произошло это несколько дней назад на Купянском направлении.

Видео дня

Об удачном вылете БПЛА сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы. Также обнародовали видео, снятое с этого же беспилотника (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На днях на Купянском направлении операторы БПЛА Госпогранслужбы во время аэроразведки обнаружили вражескую БМП с расчетом. Чтобы внести немного разнообразия в серые будни захватчиков – пограничники поддали "огня". В результате точного сброса боеприпаса вражеская техника с оккупантами была уничтожена", – сообщили в ГНСУ.

Боевой беспилотник Госпогранслужбы обнаружил российскую БМП
Боевой беспилотник Госпогранслужбы сбросил снаряд на российскую БМП
Украинские пограничники уничтожили БМП ВС РФ
Карта Купянского направления

Стоит отметить, что украинские воины не впервые используют дроны в подобных целях. С их помощью на головы оккупантов сбрасывают как ручные гранаты, так и более тяжелые боеприпасы – снаряды от гранатометов и даже минометные мины.

Так, недавно украинские военные с помощью дрона сбросили минометную мину прямо на голову российскому оккупанту. Снаряд попал точно в окоп, где находился солдат армии РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как украинские военные уничтожили вражеский окоп. Для этого они использовали квадрокоптер, с которого сбросили мину прямо на головы российским оккупантам.

А перед тем военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отомстили российским оккупантам за обстрелы Харькова. Пограничники с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины на позиции российских военных.

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