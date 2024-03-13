"Добрая воля" по-российски – это под дулами автоматов": захватчики устроили террор "избирателей" на оккупированной части Украины

Путинский режим включил временно оккупированные территории Украины в фарс под названием "выборы президента России". А для обеспечения "волеизъявления" местных жителей сейчас использует все возможные методы. Ни о какой о законности псевдовыборов речь, конечно же, не идет, тем не менее оккупанты своими циничными "новшествами" раз за разом пробивают новое дно.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Голосование без выбора

1 декабря 2023 года ЦИК РФ объявил, что голосование на президентских выборах в марте 2024 года распространится на оккупированные территории Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины.

Выборы президента РФ назначены в России на 17 марта 2024 года. ЦИК РФ принял постановление, согласно которому голосование будет проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта. На оккупированной территории Украины процесс запустили еще раньше, чтобы успеть обеспечить нужный результат.

Легитимизация оккупации ("включения" захваченных украинских территорий в состав РФ) – одна из главных целей России. Режим хочет нарисовать картинку, как местные жители "добровольно" участвуют в российских процессах и "хотят" быть частью РФ.

"Победителем" конечно же станет Путин – тут без вариантов, это предопределено. Нужные цифры дорисуют. Тем не менее, оккупанты прилагают много усилий, чтобы заставить людей голосовать", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

По его словам, это делают в том числе и для того, чтобы "повязать" местных жителей, сделать их чуть ли не сообщниками. Хотя в Украине никто не собирается обвинять участников голосования (кроме организаторов и пособников оккупантов), так как это фактически вынужденные действия заложников.

На что идут оккупанты

На оккупированную часть Украины уже переброшено более 10 тысяч росгвардейцев, в обязанности которых входит проведение "выборов" без каких-либо инцидентов. А чтобы обеспечить явку, оккупационные "власти" идут на различные ухищрения.

"С января начались подомовые обходы. Приходили по несколько человек из комиссии плюс вооруженные оккупанты, переписывали кто живет в квартире, сколько кому лет, проверяли документы и тому подобное. Предупреждали об обязательности участия в выборах и что будут проверять это. Сами понимаете, чем грозит отказ. Так что "добрая воля" по-российски – это под дулами автоматов", – поделилась с журналистами OBOZ.UA жительница Мелитополя.

На территории Запорожской области досрочное голосование начали еще 25 февраля. То есть, на "выборы" отвели аж три недели. По данным украинской разведки, явку хотят обеспечить не менее 90%. Причем тут же, на оккупированной территории, будут голосовать и российские захватчики – а это дополнительные цифры.

Давно обкатанный прием для обеспечения явки и фальсификаций – голосование на дому. И этим воспользовались "власти" оккупированных территорий.

"В Донецке приходили уже (члены "комиссии". – Ред.), сами предлагали старикам, что, мол, не надо идти на участки, проголосуете у себя дома", – рассказала жительница Ворошиловского района Донецка. По словам женщины, в ее пятиэтажке таких квартир примерно 30: "У нас в доме большинство – это пожилые люди. А они всего боятся и соглашаются".

Наиболее цинично то, что "выборы" собираются проводить и в многострадальной Авдеевке. Город практически стерт с лица земли после использования оккупантами авиабомб, а теперь российские пропагандисты преподносят возможность голосования на псевдовыборах как нереальное достижение.

Причем главарь "ДНР" Денис Пушилин во время приезда первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко (куратора "выборов" на оккупированной части Украины), нагло заявил, что это жители Авдеевки спрашивают, как они смогут проголосовать.

"А еще люди интересовались, как они могут проголосовать на выборах президента России. Мы создали все необходимые возможности, чтобы жители Авдеевки могли реализовать свое право участия в выборах – все желающие это смогут сделать", – отметил Пушилин.

Еще одно "новшество" – то, что голосовать могут не только обладатели российского паспорта, но и те местные жители, кто его так и не получил. То есть, тех украинцев, кто еще чудом держится и не обращался за российским гражданством, хотят таким образом "дожать", все равно заставить участвовать в незаконных "выборах".

Нет никаких сомнений, что результат этого голосования не признает ни одна цивилизованная страна мира. И стоит напомнить, что за участие в организации и проведении "выборов" президента России на оккупированных территориях Украины грозит до 10 лет лишения свободы.