Доброполье...

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Число погибших возросло до 11, уже 30 пострадавших, но думаю будет больше.

Это вторая атака через два дня. Первая была позавчера, но не была столь разрушительной.

Позавчера били по краю города. Сначала прилетели КАБы, после чего по городу был выпущен пакет кассетных боеприпасов, Смерч скорее всего. Какой смысл по городу бить кассетным Смерчем – вопрос риторический.

Вчера по Доброполью ударили по центру города. Все тоже самое. КАБЫ, затем кассетные смерчи. И напоследок прилетел "Шахед" (или что-то такое), по тем, кто расчищал завалы. Они сознательно бьют по самому заселенному району, а затем бьют кассетами, чтобы накрыть тех, кто разбирает завалы.

Мразоты. Пожалуй, не надо указывать, что это сознательный геноцид гражданских.