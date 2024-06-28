Договор о безопасности между Словенией и Украиной уже на финальном этапе: когда может быть подписан

Работа над двусторонним соглашением безопасности между Словенией и Украиной вышла на финишную прямую. Договор может быть подписан перед саммитом НАТО в Вашингтоне, который запланирован на 9-11 июля текущего года.

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Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар. С официальным визитом в столице нашего государства она пребывает 28 июня.

"Безопасный договор между Словенией и Украиной уже на финальном этапе. И я думаю, что это будет подписано перед саммитом НАТО в Вашингтоне... Я рада, что Европейский Союз подписал этот договор", – заявила президент Словении.

Напомним, ранее сообщалось, что по прибытии в Украину президент Словении почтила память павших защитников.

Также она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из ключевых тем для обсуждения была подготовка двустороннего соглашения о безопасности.

Также сообщалось, что 27 июня Украина подписала соглашение о безопасности с ЕС. Это соглашение закрепило обязательство всех 27 государств-членов ЕС оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри. Документ охватывает поставку Украине оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование.

Соглашение в Брюсселе подписали президент Украины Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель.