Долетают до Москвы и дальше: Буданов приоткрыл занавес насчет возможностей украинских БПЛА
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о возможностях украинских БПЛА. По его словам, наши беспилотники способны преодолевать большие расстояния.
Об этом Буданов сказал в интервью NV. Он подтвердил, что украинские дроны способны долететь как до столицы страны-агрессора РФ Москвы, так и дальше вглубь территории противника.
"Долетают до Москвы и дальше", – отметил начальник ГУР.
При этом Буданов не стал рассказывать, как именно Украина будет уничтожать определенные объекты в Москве с помощью БПЛА, ведь это раскрыло бы наши планы и для врага.
В то же время он сказал, что "нормы безопасности" в России нарушаются "слишком часто". "Это аномально, так просто не бывает", – добавил Буданов.
Напомним, ранее в России в Новой Москве обнаружили обломки беспилотника, окрашенного в цвета украинского флага и с надписью "Слава Украине". Остатки дрона обнаружили возле железнодорожного пути.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В России заявили, что вечером 10 апреля в центре Москвы прогремел взрыв. На месте, возле которого местные жители слышали громкий звук, образовалась воронка.
– А 5 апреля в Москве начался пожар в здании министерства обороны РФ. Из окон валил черный дым. Причиной пожара назвали чайник.
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