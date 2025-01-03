'Долг каждого – убить представителя ТЦК': музыкант из Полтавы попал в громкий скандал, прощения не помогли. Видео

Полтавский гитарист рок-группы Burned Time Machine Мирослав Щербак устроил скандал в сети, когда начал призывать убивать представителей территориальных центров комплектования и правоохранителей. Из его призывов можно понять, что музыкант выступал против действий ТЦК по мобилизации.

Видео дня

Позже гитарист принес свои извинения на камеру, а скандальные сообщения удалил. Он даже пообещал провести сбор для ВСУ. Однако Burned Time Machine разорвал сотрудничество с Мирославом, а его сбор по состоянию на данный момент – это всего 200 гривен.

"Не существует такого слова, в какую ситуацию я сам себя поставил. Но я скажу: мне страшно. Под давлением последних новостей у меня появилось ощущение, что лучше уже не будет. Это был большой крик о том, что я испугался", – сказал Мирослав.

Чего он испугался, музыкант не объяснил.

Понятно, что призывы Мирослава вызвали шквал критики. Коллектив группы осудил слова своего гитариста, хотя и отметил, что "каждый совершает ошибки", а "люди заслуживают второго шанса".

Под давлением критики в Burned Time Machine объявили о прекращении сотрудничества со Щербаком.

В свою очередь музыкант заявил о сборе средств для нужд ВСУ, правда, в удивительной форме. В частности, музыкант пообещал перевести количество лайков под своим извинением в гривны.

Поскольку сбор длился до 3 января, Мирослав собрал 200 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, ENLEO, то есть Никита Леонтьев, 21-летний певец из Мариуполя и участник Нацотбора на песенный конкурс Евровидения 2025, отреагировал на то, что не попал в шортлист артистов.

Таким образом исполнитель, недавно оказавшийся в центре скандала из-за прослушивания российских звезд на официальных музыкальных платформах, попал в новый скандал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!