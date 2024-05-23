'Должны что-то получить': президент Румынии назвал условие передачи Украине ЗРК Patriot

Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что страна, возможно, будет готова передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских ракет и дронов, однако при одном условии. Бухарест должен получить "что-то другое", если передаст этот ЗРК Киеву.

Слова румынского президента процитировало издание Digi24 в среду, 22 мая. По его словам, решение должен одобрить Высший совет национальной обороны страны.

Йоханнис заявил, что оставляет за собой право не обсуждать "в широком публичном пространстве" вопрос возможной передачи Украине системы Patriot, заявив, что "это вопрос, который необходимо обсудить с армейскими специалистами".

Как пишет издание, президент сказал, что "нет временного горизонта" для принятия этого решения, но дал понять, что не смирится с тем, что Румыния останется без ПВО: если Румыния от чего-то откажется, она должна получить что-то другое.

"Я не комментирую этот вопрос и не думаю, что он имеет какое-либо отношение к широкой публике. Это вопрос, который необходимо обсудить с армейскими специалистами, который должен быть окончательно решен в CSAT (Высший совет национальной обороны)", – отметил Йоханнис.

Он подчеркнул, что передача Patriot – это непростой процесс, связанный с рядом логистических и юридических проблем, "не говоря уже о том, что я ни при каких обстоятельствах не согласен с тем, чтобы Румыния осталась без противоракетной и противовоздушной обороны".

"Если Румыния в конце концов уступит что-то, она должна получить что-то другое. Иначе ничего не будет сделано", – рассказал президент Румынии.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Румынии Анджел Тылвэр высказал большие сомнения относительно передачи Украине Patriot. Хотя, когда Германия призвала страны ЕС и НАТО усилить украинскую ПВО, румынский лидер Клаус Йоханнис говорил, что готов рассмотреть этот вопрос.

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