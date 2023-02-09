'Должны дать отпор врагу': Порошенко призвал Запад ускорить передачу вооружения для ВСУ

Петр Порошенко в эфире французского телеканала LCI призвал западных партнеров ускорить предоставление Украине современного оружия. Порошенко подчеркнул – Путин может начать новое наступление в любой момент, и каждый день важный.

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"По разведывательной информации в течение ближайших двух недель мы имеем огромную опасность российского наступления. Поэтому мы приветствуем решение, которое позволило предоставлять Украине танки. И я хочу поблагодарить Францию за то, что в позиции относительно легких танков Франция была одной из первых, потом были" Абрамсы" и "Леопарды", – отметил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что кроме бронированной техники Украине крайне нужны дальнобойные ракеты для уничтожения логистики и центров обеспечения российских оккупационных войск, а также необходимы мины, минометы и истребители.

"Я хочу напомнить, что у Франции есть уникальный истребитель "Мираж". Сегодня по инициативе Британии начинается подготовка украинских пилотов на F 16. Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы Франция предложила Украине, и президент Макрон предложил Украине подготовку украинских пилотов", – сказал пятый президент.

По словам Порошенко, в связи с информацией, что наступление может начаться в течение двух недель, важно, чтобы Украина львиную часть получили в течение ближайших двух недель для того, чтобы дать отпор врагу.

"Мы не исключаем, что в определенном формате наступление началось уже сейчас. И поэтому мы должны быть максимально консолидированными. Я думаю, что с этим связан сейчас ряд блиц-визитов и в Брюссель, и в Париж, и в Лондон. Потому что мы должны ускорить поставки оружия украинским Вооруженным Силам", – заметил Петр Порошенко.

Порошенко считает, что речь идет о защите всего европейского континента.