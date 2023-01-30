'Должны по щелчку пальцев умирать': оккупант рассказал о спецотрядах, которые РФ бросает на верную смерть в Украине. Перехват

Российское военное командование в последнее время уже даже не скрывает, что набирает смертников для атаки на укрепленные позиции ВСУ. Однако они столкнулись со значимой проблемой – мало кто хочет становиться "мясом", отказываются от таких перспектив даже зеки.

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Все проблемы российских военизированных формирований, образованных из заключенных, живо обсуждают оккупанты, которым придется быть их командирами, в своих телефонных разговорах. Перехват одного из них в распоряжение OBOZREVATEL предоставили хакеры из группировки "Фронтовые разговоры оккупантов" (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца новости. ВНИМАНИЕ! Присутствует ненормативная лексика).

В частности, один из россиян рассказал, что его кум получил повышение по службе – занял "подполковничью должность" и теперь "в Липец приехал, "мясо" набирает".

"У него там потери, надо пополнение еб…ный в рот бл…дь. И этих, "Шторм" (штурмовое подразделение в составе войск Центрального военного округа, укомплектовывается преимущественно заключенными, ранее были сотрудниками силовых структур), нах…й набирает. Тех, которые должны по щелчку пальцев умирать, нах…й еб…ный в рот. Только что-то желающих не имеет. Спрашиваю: "Дох …я набрал?". А он говорит, что желающих них…я нет", – рассказывал оккупант, не скрывая деталей.

По его словам, что российские подразделения несут просто колоссальные потери, буквально более 30 человек – за три дома.

"Штурмовики, бл…дь. Насмотрелись фильмов, идиоты йоб..., всяких. 30 человек за три дома положили, 10 человек на один дом, нах…й. Да нет, больше. 30 только штурмовиков было, да?" – рассказывал захватчик.

"Ну вот считай еще полсотни-сотню на три дома – 30 человек на дом, а потом говорят, что это хуже Сталинграда. А в Сталинграде-то один чувак бился столько, мама не горюй. В доме Павлова", – сравнил россиянин .

"– А тут что Сталинград? Бахмут, что город-миллионник? А представляешь на Бахмуте сколько полегло, а если брать Харьков?

– Ну а Харьков это, я х…и знаю, половина Москвы нах…й", – мечтали оккупанты о захвате украинского города.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупанты "спалили" свои большие потери на фронте. Один из захватчиков очень удивился тому, что у другого из личного состава остались только бывшие российские заключенные. При этом количество завербованных "зеков" тоже быстро уменьшается;

– больницы на временно оккупированных территориях переполнены ранеными захватчиками. Только в одну из больниц в Луганской области было доставлено до 300 наемников ППК "Вагнера". Однако врачи отказались их лечить, ведь большинство из привезенных оккупантов больны ВИЧ/СПИДом, сифилисом и туберкулезом.

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