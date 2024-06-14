'Должны приложить все усилия, чтобы положить конец войне': Зеленский прибыл в Швейцарию на Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Саммит мира. В мероприятии примут участие около 100 стран и международных организаций.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. В своем сообщении президент отметил, что на этом мероприятии вместе с партнерами " должны приложить все усилия, чтобы положить конец войне ".

"Прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира. Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью, а именно приблизить справедливый и продолжительный мир для Украины", – отметил президент.

По словам Зеленского, Саммит мира позволит сделать конкретные шаги в сферах, которые важны для каждого в мире: ядерная и продовольственная безопасность, возвращение военнопленных и всех депортированных лиц, в том числе депортированных украинских детей.

"Благодарен всем, кто решил приобщиться и продемонстрировать глобальное лидерство и преданность миру, международному праву и Уставу ООН", – добавил украинский лидер.

Он подчеркнул, что как ответственное мировое большинство, вместе нужно приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессиям и колониальной оккупации и сделать невозможным их повторение.

"Уверен, что все люди мира хотят справедливого мира и уважения каждой нации. Именно поэтому формат Саммита предусматривает возможность для каждой нации продемонстрировать свое лидерство в достижении общих целей. Голос ответственного мирового большинства способен приблизить мир и восстановить полную силу Устава ООН", – резюмировал свое сообщение президент.

Напомним, 15 и 16 июня в Швейцарии состоится Саммит мира, на котором Украина надеется заручиться поддержкой международного сообщества для достижения мира на своих условиях. Россию не пригласили, но она ранее объявила, что не намерена участвовать в этой встрече. О том, что собой будет представлять украинский Саммит мира в Швейцарии и каких результатов можно от него ждать, – в материале OBOZ.UA.

Кроме того, и в Китае заявили, что не будут участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится летом в Швейцарии. Там выдали, что проведение этого мероприятия якобы не отвечает требованиям Пекина о том, что в нем должен участвовать представитель страны-агрессора России.

Вскоре в Китае отреагировали на обвинения президента Владимира Зеленского по поводу попыток срыва Саммита мира. В Пекине заявили, что Китай никогда не "раздувал и не разжигал пламя" российско-украинской войны.

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