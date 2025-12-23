Дом возвели с нуля: сосед рассказал о семье, которая потеряла 4-летнего ребенка в результате атаки РФ на Житомирщине. Видео

На Житомирщине в результате ракетного удара РФ погиб 4-летний ребенок. Семья, которая потеряла малыша, только недавно закончила строительство своего дома "с нуля".

Сосед погибшей семьи рассказал о трагедии. Об этом сообщает Общественное.

По словам соседа, удар по дому семьи стал трагическим и неожиданным.

"Попали. Хороший очень человек, строитель, молодая семья. Двое детей, младшего ребенка убило. Старший не знаем в каком состоянии", – отметил он в комментарии.

Дом, где произошло попадание, семья "построила с нуля", три года назад на его месте ничего не было. Сосед подчеркнул профессионализм отца, который работает каменщиком, и выразил возмущение действиями оккупантов.

"Кацап разрушает все, что может", – добавил он.

Несмотря на трагедию, очевидцы пытаются сохранять надежду.

"Но будем крепкими, что сделаешь. Будем надеяться на все лучшее", – сказал мужчина.

Также в ночь с 22 на 23 декабря страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибшая и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 23 декабря атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. В Святошинском районе обломки "Шахеда" упали возле жилого дома, есть повреждения и пострадавшие.

