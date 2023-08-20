Дома ждала семья: в ГПСУ показали щемящее видео возвращения бойца с фронта

Украинских защитников, борющихся за свободу нашей страны с врагом в лице страны-агрессора России на фронте, с нетерпением ждут дома родные. Возвращение бойцов – настоящий праздник для них и их близких.

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Очередным доказательством этого является щемящее видео, на котором показано возвращение воина с передовой. На кадрах, опубликованных ГПСУ, показана встреча пограничника Андрея с семьей (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Пограничник Андрей вернулся из зоны боевых действий домой, где его с нетерпением ждала семья. Самый счастливый момент для каждой семьи – момент воссоединения", – подписан ролик.

В нем видно, как бойца встречают двое сыновей и жена. Для своего любимого защитника жена прихватила букет цветов.

Дети с украинским флагом в руках обнимают отца. Младшего сына защитник держит на руках.

Ролик сопровождается символической песней группы "Океан Эльзы" под названием "Я їду додому", что придает кадрам еще больше душевности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали трогательные кадры встречи защитника Украины с членами семьи. Украинский военнослужащий вернулся с фронта, где защищал наше государство от российских оккупантов.

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