Слишком много вопросов на эту тему стал получать со вчерашнего дня. Спросил наконец-то у журналистов, откуда у вас такая информация? Осветили, что об этом сообщил некий командир взвода… Командир взвода, зона ответственности которого это квадрат 200 на 200 от его ВОПа, размышляет на оперативно-тактическом уровне. Это Украина! Это демократия! Это свобода слова, даже для военных!

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Вот часто так бывает, какой-то уникум изречёт нечто хайповое, а потом разжёвывай перепуганной аудитории, что на самом деле имелось ввиду и вообще.

Есть такой термин "топографический кретинизм" или неспособность человека ориентироваться на местности. Если человек понятия не имеет, как выглядит Донецкая область, то ему "топографический кретинизм" вполне свойственен.

Так же, крайне интересным было, есть, и я уверен будет, задавать вопросы людям уровня ответственности "взвод", а это 100-200 метров от позиции по радиусу, уровня оперативно-тактического значения.

Можете сколько угодно глотать валидол пачками, но Донецкую область у РОВ нет возможности "закрыть" до зимы, до инаугурации Дональда Трампа и так далее. Донецкую область не "закроют" и в 2025 году – у РОВ для этого ресурса попросту нет!

В целом, такое заявление – это не только не профессиональный подход и полное наплевательство на подверженное и без того крайнему стрессу население Украины, но и неуважение к побратимам, которые держат оборону по самым адовым направлениям, Покровское, Кураховское, Краматорское…

А к "уважаемым" журналистам просьба, задавайте вопросы по статусу, по уровню. Не нужно задавать вопросы оперативно-тактического уровня или стратегического, тем, кто отвечает за ограниченный тактический уровень на поле боя. Ой, ну надо же, за 10 лет войны и почти 3-й год полномасштабной, многие из наших журналистов даже в этих понятиях не эволюционировали. Великие украинские военкоры и интервьюеры, не отличающие Т-64 от Т-72…

Вот так и живём. Вот так и воем. Благо хоть у врага ситуация не лучше.