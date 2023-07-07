Допросы, пытки и похищения: оккупанты устроили религиозные репрессии на оккупированной части Украины – расследование

После начала полномасштабной войны на оккупированных территориях было зафиксировано более 100 случаев преследования религиозных организаций, их служителей и паств. Кроме этого, около 600 храмов и религиозных центров были разрушены во время штурмов украинских городов и сел.

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Об этом говорится в расследовании издания "Верстка". Также в исследовании сообщают об обысках, похищении, допросах и преследованиях священнослужителей оккупационными властями.

Так, в результате расследования было выявлено, по меньшей мере, 109 актов давления на храмы и религиозных деятелей против пяти религиозных конфессий.

Больше всего пострадали православные христиане и протестанты. Зафиксировано также 43 случая задержания священников, из которых восьмерых оккупанты удерживали в плену, а пятерых – убили.

Жители оккупированных территорий сообщали, что во время допросов и задержаний, кроме оскорблений и угроз расправой, они подвергались физическому насилию, их избивали и лишали воды, еды и доступа к туалету.

Так, Рустем Асанов, имам из крымскотатарской религиозной общины "Бирлык" из села Счастливцево Херсонской области, рассказал правозащитникам о том, как военные пытали его в течение нескольких дней в подвале села, подозревая его в связях с ВСУ.

"Били ногами по ребрам и позвоночнику, а также пояснице чем-то твердым, – видимо, прикладом автомата. Сбивали с ног, чтобы я падал, а наручники при этом еще больше затягивались. Это мне доставляло невыносимую боль, – вспоминал имам в разговоре с правозащитниками. — Они говорили: "Не будет никакой Украины, забудьте о ней, скоро мы уничтожим всю Украину".

Также сообщается, что в некоторых случаях такие допросы приводили в плен священников. В частности, священник Василий Вирозуб, капеллан Одесской епархии, провел 70 дней в колонии Белгородской области. Он был задержан вместе с экипажем спасательного судна "Сапфир", которое должно было эвакуировать тела украинских военных с острова Змеиный.

Как отмечается, более чем в 66 случаях были конфискованы, обворованы или разрушены здания церквей, мечетей, религиозных центров и связанных организаций. Часто на их месте оккупанты размещали склады с оружием военных, а пророссийские власти устанавливали офисы полиции, Росгвардии и представительства партии "Единая Россия".

Также зафиксированы прицельные убийства священнослужителей в трех областях: Донецкой, Киевской и Херсонской. Всего подтверждено не менее пяти подобных случаев согласно информации СМИ и отчетам правозащитников.

Один из таких случаев произошел в Ясногородке, Киевской области, где священника ВЦУ Ростислава Дударенко расстреляли, когда он вышел к военным с крестом в руках. В Буче, также на Киевщине, священник ВЦУ Мирон Зварычук был убит, когда тот отправился за гуманитарной помощью.

Причинами репрессий, в том числе был украинский язык, отказ поддерживать пророссийскую власть или удаленность от Русской православной церкви.

Напомним, что российские оккупационные войска обстреляли здание настоятеля общины ПЦУ в Бериславе Херсонской области Георгия Хильчука. Перед атакой над ним летал вражеский дрон. Сам священник также пострадал в результате обстрела.

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