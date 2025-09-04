УкраїнськаУКР
"Дорога в один конец": в ВСУ фиксируют накопление подкреплений оккупантов на Донбассе

Михаил Левакин
Вооруженные силы Украины уже полностью зачистили Покровск от малых групп захватчиков, которые пытались инфильтроваться на месте, также освободили Удачное и Новоэкономичное. Сейчас украинские защитники активно уничтожают подкрепление захватчиков, которое пытается продвигаться в сторону Доброполья.

Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский. Он подчеркнул, что оккупанты стягивают подкрепления на Покровское направление, из-за чего это сейчас самое горячее направление на Донбассе.

Куда пытаются двигаться захватчики

"Продолжается блокирование и ликвидация противника, который инфильтрировался в наши боевые порядки. Что касается так называемого Добропольского выступления, то оккупанты любой ценой стремятся сохранить контроль над ним и поэтому активно подтягивают туда резервы. Эти резервы, как известно, движутся вот с юга на север", – рассказал офицер.

По его словам, захватчики пытаются воспользоваться очень узким путем, всего шириной до шести километров, причем весь путь "находится под полным огневым контролем наших подразделений".

"Дорога в один конец": в ВСУ фиксируют накопление подкреплений оккупантов на Донбассе

"Там работает арта, минометы, ППВ, бомберы. И из одной бригады позвонили, рассказали, что взяли пленного. Там на север только грунтовые дороги. И эти пленные рассказывают, что у них это называется дорогами смерти – потому что могут убить по дороге, или положат под Добропольем. Так или иначе, им это дорога в один конец", – отметил спикер ОСГВ.

Алексей Бельский добавил, что по всей территории Покровско-Мирноградской агломерации только "за последний день произошло 39 боестолкновений" – "это одно из самых горячих направлений". На Новопавловском направлении, на границе с Днепропетровщиной, за это время произошло 28 боестолкновений. Украинский защитник подчеркнул: "ситуация на направлении остается напряженной, но она контролируемая".

Новая тактика оккупантов

Представитель группировки "Днепр" рассказал о несколько новом подходе захватчиков к штурмам. Так называемая "мясная тактика" не меняется, но теперь штурмовые группы могут состоять даже из одного воина.

"Оккупанты отправляют много штурмовых групп. Если раньше шли пятерки, то сейчас в основном двойки и даже по одному оккупанту. Задача простая – дойти или ожидать подхода других, или по возможности закрепиться на украинских позициях", – объяснил Алексей Бельский.

Наступление на Днепропетровскую область

На админгранице Донецкой и Днепропетровской областей, в частности, в районе села Воскресенка, напряженная ситуация.

"Дорога в один конец": в ВСУ фиксируют накопление подкреплений оккупантов на Донбассе

"Заходят малые группы, втыкнули тряпку свою, сняли видео. Это так называемые группы смерти. Как правило, эти группы быстро нашими вычисляются и уничтожаются. Ситуация там динамичная и быстро развиваются, они заходят, их уничтожают", – отметил представитель ОСГВ.

Алексей Бельский опроверг утверждение роспропагандистов, что оккупанты уже закрепляются на Днепропетровщине.

"Я не могу сказать, что россияне закрепились на территории Днепропетровской области, но они туда периодически заходят. У нас нет информации, фиксации нет, что россияне там закрепились. Может, они и заходили, но их уничтожили", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин не только уверен, что войска оккупантов наступают по всей линии фронта, но и дает понять, что переговоры его мало интересуют. Кремль делает ставку исключительно на военную силу. Так, в Китае он прямо сказал, что "украинский вопрос" Россия будет решать вооруженным путем.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России нужны годы и миллионы солдат, чтобы полностью захватить Донецкую область. Украинский лидер обратил внимание, что за четыре года Путин даже не смог захватить хотя бы 30% одной области.

