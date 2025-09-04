'Дорога в один конец': в ВСУ фиксируют накопление подкреплений оккупантов на Донбассе

Вооруженные силы Украины уже полностью зачистили Покровск от малых групп захватчиков, которые пытались инфильтроваться на месте, также освободили Удачное и Новоэкономичное. Сейчас украинские защитники активно уничтожают подкрепление захватчиков, которое пытается продвигаться в сторону Доброполья.

Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский. Он подчеркнул, что оккупанты стягивают подкрепления на Покровское направление, из-за чего это сейчас самое горячее направление на Донбассе.

Куда пытаются двигаться захватчики

"Продолжается блокирование и ликвидация противника, который инфильтрировался в наши боевые порядки. Что касается так называемого Добропольского выступления, то оккупанты любой ценой стремятся сохранить контроль над ним и поэтому активно подтягивают туда резервы. Эти резервы, как известно, движутся вот с юга на север", – рассказал офицер.

По его словам, захватчики пытаются воспользоваться очень узким путем, всего шириной до шести километров, причем весь путь "находится под полным огневым контролем наших подразделений".

"Там работает арта, минометы, ППВ, бомберы. И из одной бригады позвонили, рассказали, что взяли пленного. Там на север только грунтовые дороги. И эти пленные рассказывают, что у них это называется дорогами смерти – потому что могут убить по дороге, или положат под Добропольем. Так или иначе, им это дорога в один конец", – отметил спикер ОСГВ.

Алексей Бельский добавил, что по всей территории Покровско-Мирноградской агломерации только "за последний день произошло 39 боестолкновений" – "это одно из самых горячих направлений". На Новопавловском направлении, на границе с Днепропетровщиной, за это время произошло 28 боестолкновений. Украинский защитник подчеркнул: "ситуация на направлении остается напряженной, но она контролируемая".

Новая тактика оккупантов

Представитель группировки "Днепр" рассказал о несколько новом подходе захватчиков к штурмам. Так называемая "мясная тактика" не меняется, но теперь штурмовые группы могут состоять даже из одного воина.

"Оккупанты отправляют много штурмовых групп. Если раньше шли пятерки, то сейчас в основном двойки и даже по одному оккупанту. Задача простая – дойти или ожидать подхода других, или по возможности закрепиться на украинских позициях", – объяснил Алексей Бельский.

Наступление на Днепропетровскую область

На админгранице Донецкой и Днепропетровской областей, в частности, в районе села Воскресенка, напряженная ситуация.

"Заходят малые группы, втыкнули тряпку свою, сняли видео. Это так называемые группы смерти. Как правило, эти группы быстро нашими вычисляются и уничтожаются. Ситуация там динамичная и быстро развиваются, они заходят, их уничтожают", – отметил представитель ОСГВ.

Алексей Бельский опроверг утверждение роспропагандистов, что оккупанты уже закрепляются на Днепропетровщине.

"Я не могу сказать, что россияне закрепились на территории Днепропетровской области, но они туда периодически заходят. У нас нет информации, фиксации нет, что россияне там закрепились. Может, они и заходили, но их уничтожили", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин не только уверен, что войска оккупантов наступают по всей линии фронта, но и дает понять, что переговоры его мало интересуют. Кремль делает ставку исключительно на военную силу. Так, в Китае он прямо сказал, что "украинский вопрос" Россия будет решать вооруженным путем.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России нужны годы и миллионы солдат, чтобы полностью захватить Донецкую область. Украинский лидер обратил внимание, что за четыре года Путин даже не смог захватить хотя бы 30% одной области.

