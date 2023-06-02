'ДРГшники ночью весь блиндаж пацанов вырезали': оккупант пожаловался земляку на ситуацию у Кременной. Перехват

Российский оккупант пожаловался земляку на ситуацию возле Лимана и Кременной Луганской области. Он заявил о работе "ДРГ".

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Об этом военный РФ рассказал в телефонном разговоре. Его перехватило Главное управление разведки Украины (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Оккупант рассказал о потерях личного состава. По его словам, из 90 человек после штурма "ДРГ" остались 6 живых.

"То все показывают, говорят, что все красиво и пушисто. Это не скоро закончится, здесь просто п*здец, не та война. Пацаны все, которые в Чечне были, говорят *бать-*бать, куда мы попали нах*й", – говорит военный преступник РФ.

По его словам, "ДРГ" атакуют дронами и скидывают взрывчатку, а тем временем уничтожают оккупантов пехотой.

"ДРГшники ночью весь блиндаж пацанов вырезали. Вот на углу, минометчиков. Метров 500 от нас", – сказал захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобилизованные из так называемой "Донецкой народной республики" оккупанты обвиняют российское руководство в обмане и манипуляциях. Свою же службу в российской армии они сравнивают с "зоной".

Также российские солдаты в перехваченных разговорах с родными и знакомыми жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло. Они призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Кроме того, россияне рассказывают, что по сравнению с Сирией в Украине они попали в настоящий ад.

В телефонных разговорах с родными российские оккупанты жалуются, что сходят с ума, побывав на передовой. Они напуганы своими боевыми потерями в Украине – в некоторых подразделениях не осталось офицеров. Чтобы не воевать с украинскими военными, оккупанты ломают собственную технику. В этом их поощряют родственники из России.

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