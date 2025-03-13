Дрон атаковал управление магистральных газопроводов в Саратовской области. Видео

В России зафиксировали очередную атаку беспилотников. В этот раз целью стал объект газотранспортной инфраструктуры в Саратовской области.

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По предварительным данным, удар нанес дрон Ан-196 "Лютый", поразивший линейное производственное управление магистральных газопроводов. Объект расположен в 600 км от границы с Украиной.

Кроме того, в Воронежской области сообщают об атаках на два объекта инфраструктуры, однако подробности пока неизвестны.

Российские власти традиционно не спешат разглашать информацию о последствиях ударов, однако в сети уже появились видео с места событий.

Стоит отметить, что АН-196 "Лютый" – это украинский дрон-камикадзе большой дальности. Он был создан в начале полномасштабной войны, когда ВСУ искали способы наносить удары по России на большом расстоянии.

Сначала военные полагались на турецкие Bayraktar TB2, но когда возникла угроза "Шахедов", Украина начала разрабатывать собственные ударные беспилотники. Первые испытания "Лютого" прошли еще в 2022 году, но в боевые условия он попал в 2023-м.

Боевая часть отличается от конусообразной проникающей фугасной в "Шахедах". Она оказывает обломочное действие, возможно, также образует ударное ядро. Изначально было заявлено о массе 75 кг, однако, по российским свидетельствам, она составляет 50 кг. Вероятно, ее масса была уменьшена в пользу других характеристик.

Этот БПЛА впервые продемонстрировал свою эффективность в сентябре 2023 года, когда ударил по нефтебазе у аэродрома в Сочи. Позже его применяли для атак на военные объекты и заводы в разных регионах РФ.

Напомним, в России 13 марта заявили об атаке дронов на Калужскую область, которую их противовоздушная оборона якобы отразила. Там признали пожар, возникший на одном из предприятий, и сообщили о пострадавшем.

Кроме того, этой ночью россияне жаловались на взрывы в Краснодарском крае РФ, который якобы тоже атаковали беспилотники. На опубликованных в сети кадрах слышна работа российской ПВО, а также видно, как на месте прилетов вспыхнул сильный пожар

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 12 марта беспилотники атаковали Воронежскую область РФ, на месте удара вспыхнул пожар. Предварительно отмечалось, что там горели объекты газовой инфраструктуры.

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