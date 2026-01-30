УкраїнськаУКР
русскийРУС

Дрон-бомбер "Вампир" стал самым результативным средством поражения на фронте в 2025 году

Мария Шевчук
War
3 минуты
1,4 т.
Дрон-бомбер 'Вампир' стал самым результативным средством поражения на фронте в 2025 году

Дрон-бомбер "Вампир" украинской технологически-оборонной компании SkyFall, известный также как "Баба Яга", по итогам 2025 года стал самым результативным средством на поле боя по данным государственной программы "Армия дронов.Бонус" (система еБаллов).

Дрон-бомбер "Вампир" стал самым результативным средством поражения на фронте в 2025 году
Дрон-бомбер "Вампир" стал самым результативным средством поражения на фронте в 2025 году

Данные об эффективности Vampire были представлены во время масштабного мероприятия "Армия дронов 2025" при участии президента Украины Владимира Зеленского и Министра обороны Михаила Федорова.

Дрон-бомбер "Вампир" стал самым результативным средством поражения на фронте в 2025 году

По итогам 2025 года VAMPIRE подтвердил статус наиболее универсальной платформы, возглавив рейтинги по нескольким ключевым категориям:

  • самое результативное средство на поле боя;
  • №1 по поражению личного состава противника;
  • №1 по поражениям среди коптеров-бомберов;
  • №1 по количеству заказов Силами безопасности и обороны Украины в сегменте бомберов на платформе Brave1 Market.
Дрон-бомбер "Вампир" стал самым результативным средством поражения на фронте в 2025 году

Достигнутые результаты стали возможными благодаря системной работе и профессионализму украинских воинов, которые ежедневно применяют эти платформы непосредственно в боевых условиях. В общем, бомберы "Вампир" уже выполнили более 2,5 миллиона боевых миссий и нанесли противнику поражений на десятки миллиардов долларов.

Дрон-бомбер "Вампир" стал самым результативным средством поражения на фронте в 2025 году

"Вампирами" уничтожают передний край и укрепленные позиции противника, технику и живую силу. Также бомбер используют для дистанционного минирования и выполнения логистических задач – в частности доставки воды, продовольствия, медикаментов и снаряжения на передовые позиции для поддержки пехотных подразделений в зоне боевых действий.

Дрон-бомбер "Вампир" стал самым результативным средством поражения на фронте в 2025 году

Всего по итогам работы программы "Армия дронов.Бонус" в 2025 году Силами безопасности и обороны Украины: поражено почти 820 тысяч вражеских целей; ликвидировано более 240 тысяч оккупантов; уничтожено 62 тыс. единиц легкой техники, 29 тыс. единиц тяжелой техники и 32 тыс. ударных и разведывательных БПЛА.

Видео с примерами применения и поражениями.