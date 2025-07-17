13 липня 2025 року на The Wall Street Journal був опублікований матеріал, в якому автори стверджують, що лінія фронту у війні в Україні дедалі більше завмирає, і причиною є стрімкий розвиток і масові поставки дронів.

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Подібна ситуація на полі бою – це реальність.

Дрони майже безальтернативно домінують над полем бою в Україні. Через масовість використання цієї технології змінились способи ведення війни, тактика, а головне – характер війни.

Сьогодні дрони виконують широкий спектр критично важливих завдань. Вони застосовуються для ураження ворога – як через FPV-удари, так і скидання боєприпасів із коптерів, забезпечують розвідку та спостереження за полем бою, використовуються для дистанційного мінування, доставки боєкомплекту та для евакуації поранених.

Власне, масове використання дронів мало вплив на роботу засобів, що працюють на відстані меншу за відстань 120-го міномету. Можна вже обережно припустити, що ударні дрони значною мірою замінили ПТРК, гранатомети. А автоматичні гранатомети, які були грізною зброєю часів АТО-ООС, стали використовуватись дуже рідко й з великим ризиком, оскільки важке озброєння на позиціях піхоти – це перша пріоритетна ціль для ураження.

Крім того, "дронова революція" суттєво змінила підходи до інженерного облаштування позицій. Тепер основний акцент робиться на захист піхоти від FPV-дронів і скидів боєприпасів з повітря. Якісне маскування від розвідувальних дронів стало критично важливим елементом виживання на передовій – саме воно часто визначає, чи вдасться уникнути ворожого удару.

Власне, FPV дрони – це досить специфічний засіб, котрий ефективно працює проти броньованої та неброньованої техніки, укриттів та піхоти поза цими укриттями. Відповідно, після знищення наведених цілей, дрон обмежує противника у використанні всіх цих пунктів й вже тільки це ставить поле бою з ніг на голову. Інші засоби, такі як скиди з дронів і мінування території – формують ситуацію до стану, коли просування жодної зі сторін стає неможливим. Формується зона на глибину ураження дронами, де перебування військових ускладнене.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що на даний момент українські сили мають перевагу за кількістю FPV-дронів у порівнянні з противником. Активно розвивається напрямок дронів на оптоволокні, хоча в цій сфері наразі певну перевагу зберігає росія.

На окремих ділянках фронту події розгортаються таким чином, що противник звітує про неможливість просування через "українську стіну дронів". Зокрема, подібна ситуація склалась в напрямку міста Покровськ, до якого росіяни тривалий час не можуть наблизитись, одна з причин – це дрони.

Українські підрозділи тепер отримують дрони через впровадження програми децентралізованих закупівель, що забезпечує своєчасне постачання техніки. Такий підхід дозволяє задовольняти потреби військових, реагуючи безпосередньо на їхні запити з позицій.

Так, програма надала командирам підрозділів можливість оперативно закуповувати необхідну техніку відповідно до реальних потреб фронту, що значно підвищило ефективність забезпечення бойових частин. За інформацією заступника керівника Офісу Президента, полковника ЗСУ Павла Паліси, наразі в ній задіяні всі 100% бойових підрозділів ЗСУ.

Власне ця програма була започаткована ще півроку тому за ініціативи президента Володимира Зеленського. За цей час на неї було виділено 13 мільярдів гривень, за які підрозділи закуповують необхідне обладнання: "Мавіки", FPV, дрони-"бомбери", системи РЕБ та наземні роботизовані комплекс.

Сьогодні ж ми бачимо результат роботи і ефективності програми на полі бою та у зведеннях Генерального штабу ЗСУ: 80% уражень на фронті відбуваються завдяки дронам. І цей успіх треба розвивати.

Головний урок цього періоду – у здатності швидко реагувати й переосмислювати традиційні підходи до війни, роблячи ставку на інновації, гнучкість і технології. Український досвід уже вивчають у світі, водночас, це лише початок "дронової епохи" – подальше нарощування потенціалу БПЛА та впровадження нових технологій стануть важливими елементами обороноздатності країни у найближчі роки.