Дроны атаковали нефтехимический завод в Башкортостане: произошел обвал. Фото и видео

Ночью 4 ноября на территории республики Башкортостан прогремела серия взрывов на фоне атаки БПЛА по региону. Целью удара беспилотников стал нефтехимический завод в городе Стерлитамак.

Местный губернатор Радий Хабиров подтвердил, что дроны атаковали промышленный объект. Об этом российский чиновник заявил у себя в Telegram.

Взрывы в Башкортостане

Очевидцы заявили в сети, что взрывы прогремели в Стерлитамаке около 7:00 часов утра по местному времени. После объявления воздушной тревоги в аэропортах Уфы, Казани и Нижнекамска ввели план "Ковер", вследствие чего работа воздушных гаваней была парализована.

Позже губернатор Башкортостана подтвердил, что взрыв на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошел из-за атаки дронов. Чиновник выдал, что "промышленный комплекс подвергся террористической атаке".

По легенде губернатора, предприятие атаковало два БПЛА и оба они якобы были уничтожены силами министерства обороны и службы безопасности предприятия. Хабиров утверждает, что в промышленной зоне в районе вспомогательного цеха якобы упали обломки и предприятие продолжает работать в штатном режиме.

По кадрам с камер видеонаблюдения заметно, что в городе прозвучали как минимум 2 взрыва – в 6:22 и в 7:09 утра по местному времени. Городская власть Стерлитамака сообщила, что взрыв произошел в цехе водоочистки завода "СНХЗ". Чиновники признали, что на заводе частично произошло обрушение цеха.

Спутниковые снимки NASA подтверждают, что по состоянию на утро 4 ноября на территории нефтехимического завода в Стерлитамаке пылает сильный пожар.

Что известно о предприятии

Стерлитамакский нефтехимический завод (АО "СНХЗ") является крупнейшим представителем нефтехимического комплекса Республики Башкортостан и входит в состав группы компаний "Росхим". Предприятие специализируется на производстве многопрофильной малотоннажной химической продукции.

Основная продукция – каучуки: бутадиен-стирольные и изопреновые каучуки (общего и специального назначения), фенольные антиоксиданты марки "Агидол", высокооктановая топливная присадка (метил-трет-бутиловый эфир), авиационный бензин, катализаторы, отвердители для эпоксидных смол, и прочие продукты нефтехимии.

Влияние предприятия на ВПК РФ

Исходя из номенклатуры выпускаемой продукции, можно сделать выводы о косвенном или прямом вкладе завода в военно-промышленный комплекс РФ. Производство авиационного бензина (запущено в 2017 году) является прямым вкладом в обеспечение военной авиации (легкие самолеты, вертолеты, беспилотные аппараты, использующие этот тип топлива).

Таким образом, продукция завода является критически важным сырьем для целого ряда отраслей, включая производство резинотехнических изделий и топлив, от которых зависит бесперебойное функционирование и обслуживание военной техники и инфраструктуры ВПК РФ.

Напомним,в ночь на 4 ноября Нижегородскую область РФ атаковали дроны. В городе Кстово вблизи Нижнего Новгорода было атаковано предприятие "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 2 ноября, стало известно о том, что Украина атаковала Саратовский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Там была слышна работа противовоздушной обороны, а впоследствии россияне "любовались" пожаром.

