Дроны атаковали пункт управления оккупантов под Новой Каховкой: уничтожена станция связи. Фото

Ранним утром 5 июля украинские военные нанесли удар российским оккупантам в районе временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области. Целью атаки шести ударных дронов стал пункт управления 66 бригады управления ВС РФ.

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Удар оказался результативным: уничтожена станция тропосферной связи и электропитающая станция, есть раненые среди захватчиков. Подробности и фото были опубликованы в Telegram-канале "Досье Шпиона".

Удар по пункту управления в/ч 41600 из Ставрополя, известной как 66 бригада управления, расположенному в окрестностях Новой Каховки, по данным канала, был нанесен около 4 часов утра 5 июля.

"Удар нанесен с использованием 6 ударных БПЛА неустановленного типа. Вследствие удара была уничтожена станция тропосферной связи (вероятно Р-412) и электропитающая станция (вероятно Э-351бр). Среди личного состава: 2 – 300", – отмечено в сообщении.

Автор канала также опубликовал фото с последствиями удара.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ. Он подчеркнул, что Украина начала наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России, поскольку мир не остановил российскую агрессию против нашего государства. Однако некоторые страны призывают прекратить подобные действия, поскольку считают их эскалацией конфликта.

Глава государства акцентировал на том, что украинские удары по российской инфраструктуре – это ответ на политику геноцида РФ против украинского народа.