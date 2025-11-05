Дроны атаковали 'стратегическую' подстанцию во Владимирской области. Видео

В ночь на 5 ноября украинские дроны атаковали Владимирскую область РФ. Под ударом оказалась электроподстанция "Владимирская" на 750 кВ.

Кадры с места поражения опубликовал Telegram-канал Exilenova+. Атаку подтвердил даже губернатор региона.

Что известно

Утром в среду, 5 ноября, в Exilenova+ констатировали новую успешную атаку Сил обороны на российскую энергетику.

"Во Владимире снова была успешно атакована ПС на 750 кВ. Систематически продолжаются удары по линиям, от которых зависит Москва", – говорится в сообщении.

Успешность атаки вынужден был признать даже губернатор Владимирской области Александр Авдеев. На этот раз он даже обошелся без упоминаний об "обломках", которые, судя по заявлениям российских официальных лиц, донимают агрессора больше всего.

"Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира. Специалисты работают на месте. С наступлением светлого времени суток начнется ликвидация последствий", – заявил губернатор, призвав россиян "сохранять спокойствие".

При этом в минобороны государства-агрессора утром заявили об "уничтожении" 40 украинских беспилотников в ряде российских регионов и в оккупированном Крыму. Владимирской области в перечне областей, где работала ПВО ВС РФ – нет.

Известно что ПС "Владимирская" с установленной мощностью 4850 МВА имеет большое стратегическое и техническое значение для энергосистемы РФ. Эта подстанция – самый мощный энергообъект во Владимирской области. Она важна для поддержания стабильности энергоснабжения в регионе и не только.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что этой ночью в российском Орле прогремели взрывы. Ракеты снова попали в районе ТЭЦ.

"ТЭЦ в российском Орле сейчас очень плохо", – обнадеживающе заявил утром в среду руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

