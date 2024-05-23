Дроны достигли Казани и Нижнекамска: в ГУР раскрыли детали поражения объектов в Татарстане

Ударные дроны Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) России в Казани и Нижнекамске в Татарстане. На стратегически важных предприятиях врага прогремели взрывы, объявлена эвакуация работников.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA в украинской разведке. "В республике Татарстан продолжается операция ГУР по поражению объектов ВПК РФ с помощью беспилотников", – рассказал источник.

В частности, ударные дроны достигли Казани и Нижнекамска.

В этих городах расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли.

По сообщениям местных СМИ, в Нижнекамске раздались взрывы. Объявлена вакуация сотрудников из Нижнекамской ТЭЦ, "Нижнекамскуглерода", "Оргсинтеза", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижнекамскнефтехима" и "Нижнекамскшины".

Кроме того, прекращали работу аэропорты в Казани и Нижнекамске. В минобороны РФ заявили о якобы уничтожении беспилотника в небе над Татарстаном.

Информация о результатах поражения объектов уточняется.